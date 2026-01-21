Головна Світ Соціум
США охопили протести у річницю інавгурації Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
США охопили протести у річницю інавгурації Трампа
скріншот з відео

Протестний рух виступає проти радикальних кроків адміністрації Трампа

У вівторок, 20 січня, тисячі американців по всій країні залишили свої робочі місця та навчальні заклади, долучившись до масштабного протесту проти політики адміністрації Дональда Трампа. Акція під назвою «Вільна Америка» була приурочена до першої річниці другого вступу Трампа на посаду президента. Про це пише «Главком» із посиланням на Time.

Протестний рух виступає проти радикальних кроків Білого дому, зокрема масових рейдів міграційної служби (ICE), залучення Національної гвардії до внутрішніх операцій та обмеження прав трансгендерних людей. Організатори акції на своєму офіційному сайті заявили, що цей страйк є «відмовою від співпраці з режимом» та відповіддю на «ескалацію фашистської загрози».

До організації протестів долучилася платформа «Жіночий марш», яка публікувала кадри демонстрацій із різних куточків країни:

  • у Вашингтоні та Нью-Йорку на вулиці вийшли колони людей із плакатами «Вільна Америка»;
  • попри морозну погоду у Міннесоті, протестувальники зібралися, щоб вшанувати пам'ять загиблої Рене Гуд та виступити проти жорстоких методів роботи агентів ICE;
  • акції пройшли навіть у традиційно консервативних «червоних» штатах, де місцеві активісти заявили про формування «справжнього опору».

Учасники акції наголошують, що їхня мета – продемонструвати некерованість суспільства перед обличчям політики, яку вони вважають антидемократичною. «Це не просто прохання, це розрив звичного стану речей», – резюмували активісти, закликаючи Конгрес втрутитися в ситуацію.

Нагадаємо, у США стрімко загострюється протистояння між владою штату Міннесота та федеральним урядом. Причиною став інцидент, під час якого агент імміграційної служби (ICE) застрелив 37-річну громадянку США Рене Ніколь Гуд. Трагедія вже спровокувала масові протести у понад 10 містах країни. 

Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) та секретарка Крісті Ноем офіційно назвали дії агента самообороною. За їхньою версією, жінка намагалася протаранити офіцерів, що було класифіковано як «внутрішній тероризм». Дональд Трамп у соцмережах також заявив, що загибла нібито «переїхала офіцера».

До слова, на тлі масових протестів у США через дії імміграційної служби, у Портленді (штат Орегон) стався новий інцидент із застосуванням зброї міграційними агентами. В результаті стрілянини двоє людей, чоловік та жінка, отримали поранення та були госпіталізовані.

