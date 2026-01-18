Міністр фінансів США відповів, чи вийдуть Сполучені Штати з НАТО

Міністр фінансів США Скотт Бессент зауважив, що європейські партнери зрештою усвідомлять переваги американського контролю над Гренландією

Міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю NBC News запевнив, що Вашингтон залишається відданим Північноатлантичному альянсу. Посадовець офіційно підтвердив участь США в НАТО, попри дискусії навколо планів Білого дому щодо Гренландії. Про це пише «Главком».

Відповідаючи на запитання про те, що є більш пріоритетним для нацбезпеки Штатів – контроль над найбільшим островом світу чи збереження Альянсу, Бессент назвав таку постановку питання «хибним вибором». Він відкинув припущення представників Демократичної партії про те, що претензії на Гренландію (яка є частиною Данії – члена НАТО) можуть призвести до розпаду військового блоку.

Окрему увагу в розмові приділили порівнянню намірів США щодо острова з анексією українського Криму Росією. Голова Мінфіну не погодився з таким порівнянням, заявивши, що європейські партнери зрештою усвідомлять переваги американського контролю. На його переконання, перехід Гренландії під егіду Вашингтона відповідатиме інтересам самого острова, а також безпековим запитам Європи та США.

Раніше президент США Дональд Трамп в інтерв’ю The New York Times зробив низку резонансних заяв, які ставлять під питання майбутнє трансатлантичної безпеки та світового правопорядку. Зокрема, він не виключив, що Сполученим Штатам доведеться обирати між збереженням НАТО та отриманням контролю над Гренландією.

На пряме запитання, що є пріоритетнішим – Гренландія чи НАТО, Трамп відповів, що між цими варіантами «може бути вибір», хоча й не уточнив, на чию користь він буде зроблений. Водночас він назвав Альянс «фактично марним» без лідерства США.

Як відомо, Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у купівлі Гренландії, заявивши про бажання реалізувати цю угоду «легким шляхом».

Президент США аргументував необхідність контролю над островом міркуваннями національної безпеки. За його словами, якщо Сполучені Штати не заволодіють цією територією, її можуть захопити Росія або Китай, а Вашингтон не бажає бачити цих опонентів своїми безпосередніми сусідами.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейських лідерів не ігнорувати наміри Дональда Трампа стосовно Гренландії. Він повідомив, що незабаром держсекретар Марко Рубіо проведе офіційні зустрічі з керівництвом Данії та Гренландії, щоб обговорити майбутній статус острова.