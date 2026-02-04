Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Перший раунд переговорів в Абу-Дабі, підозра Гуньку, розмова Трампа з Сі. Головне за 4 лютого 2026

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Перший раунд переговорів в Абу-Дабі, підозра Гуньку, розмова Трампа з Сі. Головне за 4 лютого 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 4 лютого 2026 року

В Абу-Дабі стартували чергові переговори у тристоронньому форматі – Україна, США і Росія. Також президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Крім того, Служба безпеки України та НАБУ задокументували нові факти корупційної діяльності чинного народного депутата.

«Главком» склав добірку головних подій 4 лютого:

Перший раунд переговорів в Абу-Дабі

Перший раунд переговорів в Абу-Дабі, підозра Гуньку, розмова Трампа з Сі. Головне за 4 лютого 2026 фото 1
фото: МЗС ОАЕ

Сьогодні, 4 лютого, в Абу-Дабі стартували чергові переговори у тристоронньому форматі – Україна, США і Росія. Рустем Умєров заявляв, що робота триватиме в межах «чітких директив президента Володимира Зеленського для досягнення достойного та тривалого миру».

Українська сторона провела перші переговори з представниками Сполучених Штатів та Російської Федерації. Після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі переговорний процес продовжився у форматі роботи в групах.

За підсумками зустрічі президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та РФ найближчим часом проведуть обмін полоненими.

Президент призначив тимчасового очільника Служби зовнішньої розвідки

Перший раунд переговорів в Абу-Дабі, підозра Гуньку, розмова Трампа з Сі. Головне за 4 лютого 2026 фото 2

Президент України Володимир Зеленський доручив тимчасово виконувати обов’язки голови Служби зовнішньої розвідки Олегу Луговському. Наразі він обіймає посаду першого заступника очільника розвідки.

Олег Васильович Луговський – український військовий діяч, генерал-майор. Він обіймав посаду заступника з травня 2024 року. У жовні посадовець став першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України.

Окупанти вдарили по ринку в Дружківці

Перший раунд переговорів в Абу-Дабі, підозра Гуньку, розмова Трампа з Сі. Головне за 4 лютого 2026 фото 3

Російські терористи атакували касетними снарядами місто Дружківка на Донеччині. Під удар потрапив місцевий ринок, унаслідок чого сім людей загинули, 15 – зазнали поранень.

Російські загарбники скинули на Дружківку дві авіабомби: пошкоджено промзону, три багатоповерхівки і три приватні будинки. Голова ОВА уточнив, що загиблі – віком від 43 до 81 року, поранені – від 50 до 72 років.

Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову

Перший раунд переговорів в Абу-Дабі, підозра Гуньку, розмова Трампа з Сі. Головне за 4 лютого 2026 фото 4

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Глава Білого дому розповів, що під час телефонної розмови з китайським лідером, зокрема, обговорив російсько-українську війну.

«Я щойно завершив чудову телефонну розмову з лідером Китаю Сі. Це була довга та ґрунтовна розмова, під час якої обговорювалося багато важливих тем, зокрема торгівля, військові питання, квітнева поїздка до Китаю (якої я дуже чекаю), Тайвань, війна між Росією та Україною, поточна ситуація з Іраном, купівля нафти та газу Китаєм у Сполучених Штатів, розгляд Китаєм можливості закупівлі додаткової сільськогосподарської продукції, включаючи збільшення обсягів сої до 20 млн тонн на поточний сезон (вони зобов'язалися до 25 млн тонн на наступний сезон), постачання двигунів для літаків та численні інші теми. Все дуже позитивно», – заявив він.

Американський президент додав, що відносини з Китаєм і його особисті відносини з Сі Цзіньпіном «надзвичайно добрі, і ми обидва усвідомлюємо, наскільки важливо зберегти їх такими».

СБУ та НАБУ оголосили нову підозру нардепу Анатолію Гуньку

Перший раунд переговорів в Абу-Дабі, підозра Гуньку, розмова Трампа з Сі. Головне за 4 лютого 2026 фото 5
фото: СБУ

Служба безпеки України та НАБУ задокументували нові факти корупційної діяльності чинного народного депутата. Політика, якого раніше вже викривали на хабарі, тепер підозрюють в організації масштабної схеми привласнення майна Національної академії аграрних наук (НААН). Сума збитків державі оцінюється у понад 30 млн грн.

За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, мова про Анатолія Гунька. За версією слідства, нардеп створив організовану групу, яка роками незаконно збагачувалася на державних сільгоспугіддях.

Інші важливі новини

  • Маск став першою людиною у світі зі статком понад $800 млрд.
  • Посли ЄС погодили деталі позики у 90 млрд євро для України.
  • Україна та США домовилися прискорити постачання ракет для Patriot.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп переговори перемир'я Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський анонсував, що у лютому буде достатньо серйозна зовнішньополітична активність України
Зеленський розкрив подробиці нового раунду перемовин у Абу-Дабі
1 лютого, 20:20
У Міннеаполісі під гаслом тривають акції проти міграційної політики Трампа і дій ICE
The Hill: протести у Міннесоті через дії Трампа та ІСЕ посилили страхи громадянської війни
1 лютого, 04:59
26 січня президент Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації після перемовин в Еміратах з американською і російською сторонами
На переговорах в ОАЕ обговорювалося енергетичне перемирʼя – президент
29 сiчня, 21:32
Зеленський розширив склад української делегації для переговорів в Абу-Дабі
Зеленський повідомив, яке ключове питання обговорюватиметься в Абу-Дабі
23 сiчня, 11:12
Зеленський повідомив інформацію від розвідки
Зеленський попередив про загрозу масованого удару РФ
12 сiчня, 20:58
За словами глави держави, мета росіян – «відключити» українські міста
«Не треба тікати від проблем». Зеленський звернувся до чиновників після обстрілу РФ
9 сiчня, 19:48
Трамп знову заговорив про Нобелівську премію миру
«Я зупинив вісім воєн». Трамп поскаржився на Нобелівський комітет
9 сiчня, 13:56
Трамп планує знизити ціни на нафту
Трамп планує обвалити ціни на нафту: які наслідки матиме Росія
9 сiчня, 08:59
Спецпредставник Трампа каже, що надійні гарантії безпеки та тверді зобов'язання щодо процвітання є необхідними для тривалого миру в Україні
Віткофф після зустрічі «коаліції охочих» заявив про значний прогрес у мирних переговорах
6 сiчня, 21:23

Події в Україні

Перший раунд переговорів в Абу-Дабі, підозра Гуньку, розмова Трампа з Сі. Головне за 4 лютого 2026
Перший раунд переговорів в Абу-Дабі, підозра Гуньку, розмова Трампа з Сі. Головне за 4 лютого 2026
Як будуть вимикати світло 5 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 5 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Київ отримав партію генераторів від Франції
Київ отримав партію генераторів від Франції
Працює фронтова ППО: Третій корпус за ніч «мінуснув» 33 шахеди, які росіяни скерували на мирні міста
Працює фронтова ППО: Третій корпус за ніч «мінуснув» 33 шахеди, які росіяни скерували на мирні міста
Терехов анонсував будівництво у Харкові першого підземного дитячого садка
Терехов анонсував будівництво у Харкові першого підземного дитячого садка
Окупанти вдарили по ринку на Донеччині: десятки жертв
Окупанти вдарили по ринку на Донеччині: десятки жертв

Новини

Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Сьогодні, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Сьогодні, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua