Перший раунд переговорів в Абу-Дабі, підозра Гуньку, розмова Трампа з Сі. Головне за 4 лютого 2026

Дайджест новин 4 лютого 2026 року

В Абу-Дабі стартували чергові переговори у тристоронньому форматі – Україна, США і Росія. Також президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Крім того, Служба безпеки України та НАБУ задокументували нові факти корупційної діяльності чинного народного депутата.

«Главком» склав добірку головних подій 4 лютого:

Перший раунд переговорів в Абу-Дабі

фото: МЗС ОАЕ

Сьогодні, 4 лютого, в Абу-Дабі стартували чергові переговори у тристоронньому форматі – Україна, США і Росія. Рустем Умєров заявляв, що робота триватиме в межах «чітких директив президента Володимира Зеленського для досягнення достойного та тривалого миру».

Українська сторона провела перші переговори з представниками Сполучених Штатів та Російської Федерації. Після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі переговорний процес продовжився у форматі роботи в групах.

За підсумками зустрічі президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та РФ найближчим часом проведуть обмін полоненими.

Президент призначив тимчасового очільника Служби зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський доручив тимчасово виконувати обов’язки голови Служби зовнішньої розвідки Олегу Луговському. Наразі він обіймає посаду першого заступника очільника розвідки.

Олег Васильович Луговський – український військовий діяч, генерал-майор. Він обіймав посаду заступника з травня 2024 року. У жовні посадовець став першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України.

Окупанти вдарили по ринку в Дружківці

Російські терористи атакували касетними снарядами місто Дружківка на Донеччині. Під удар потрапив місцевий ринок, унаслідок чого сім людей загинули, 15 – зазнали поранень.

Російські загарбники скинули на Дружківку дві авіабомби: пошкоджено промзону, три багатоповерхівки і три приватні будинки. Голова ОВА уточнив, що загиблі – віком від 43 до 81 року, поранені – від 50 до 72 років.

Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Глава Білого дому розповів, що під час телефонної розмови з китайським лідером, зокрема, обговорив російсько-українську війну.

«Я щойно завершив чудову телефонну розмову з лідером Китаю Сі. Це була довга та ґрунтовна розмова, під час якої обговорювалося багато важливих тем, зокрема торгівля, військові питання, квітнева поїздка до Китаю (якої я дуже чекаю), Тайвань, війна між Росією та Україною, поточна ситуація з Іраном, купівля нафти та газу Китаєм у Сполучених Штатів, розгляд Китаєм можливості закупівлі додаткової сільськогосподарської продукції, включаючи збільшення обсягів сої до 20 млн тонн на поточний сезон (вони зобов'язалися до 25 млн тонн на наступний сезон), постачання двигунів для літаків та численні інші теми. Все дуже позитивно», – заявив він.

Американський президент додав, що відносини з Китаєм і його особисті відносини з Сі Цзіньпіном «надзвичайно добрі, і ми обидва усвідомлюємо, наскільки важливо зберегти їх такими».

СБУ та НАБУ оголосили нову підозру нардепу Анатолію Гуньку

фото: СБУ

Служба безпеки України та НАБУ задокументували нові факти корупційної діяльності чинного народного депутата. Політика, якого раніше вже викривали на хабарі, тепер підозрюють в організації масштабної схеми привласнення майна Національної академії аграрних наук (НААН). Сума збитків державі оцінюється у понад 30 млн грн.

За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, мова про Анатолія Гунька. За версією слідства, нардеп створив організовану групу, яка роками незаконно збагачувалася на державних сільгоспугіддях.

Інші важливі новини