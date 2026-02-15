Скандал із расистським відео: Трамп поставив під сумнів «вірність» союзниква-республіканців

Раніше Дональд Трамп наголосив, що вважає себе «найменш расистським президентом за довгий час»

Дональд Трамп висловив гостре невдоволення представниками власної партії, які публічно засудили появу расистського відео на його сторінці у Truth Social. У ролику родина Обам була зображена в образах мавп, що викликало хвилю обурення навіть серед лояльних до Білого дому законодавців. Попри те, що відео згодом видалили, президент у приватних розмовах поставив під сумнів вірність своїх соратників, обіцяючи політичну розплату тим, хто наважився на відкриту критику. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Найбільше роздратування Трампа викликала позиція сенатора Тіма Скотта, єдиного темношкірого республіканця в Сенаті, який назвав публікацію «найрасистськішою річчю», баченою ним у Білому домі. Президент вважає, що Скотт мав врегулювати це питання приватно, а не виступати з публічними заявами, які привернули до інциденту загальнонаціональну увагу. Ще жорсткіше Трамп висловився на адресу сенаторки Кеті Брітт, фактично оголосивши про розрив стосунків із нею, хоча її офіс офіційно заперечує наявність конфлікту та називає повідомлення про суперечки «фейковими новинами».

Цей епізод підсвітив глибинні розбіжності всередині Республіканської партії напередодні проміжних виборів 2026 року. Окрім скандалу з відео, напруженість посилюється через голосування щодо тарифів та оприлюднення архівів Джеффрі Епштейна, де частина республіканців також пішла врозріз із волею президента. Ситуацію підігріває активність радикальних прихильників Трампа, як-от Лори Лумер, яка збирає «списки ворогів» серед законодавців-республіканців, звинувачуючи їх у зраді лідера.

Сам Дональд Трамп поклав провину за публікацію на неназваного співробітника, заявив, що не бачив суперечливих кадрів особисто, і відмовився застосовувати дисциплінарні заходи до своєї команди. Білий дім продовжує наполягати на «беззаперечному лідерстві» Трампа та його прагненні до єдності партії перед лицем демократів, проте демонстративне ігнорування критиків під час партійних заходів свідчить про серйозний розкол у лавах республіканців.

Відео з расистським підтекстом спровокувало гостру реакцію як з боку демократів, так і від високопоставлених республіканців, які назвали контент неприпустимим. Хоча спочатку речниця Білого дому Кароліна Лівітт відкинула претензії, назвавши їх штучним обуренням навколо інтернет-мему, за кілька годин пост зник. Офіційною причиною видалення назвали помилку рядового співробітника, що стало рідкісним випадком визнання провини з боку оточення президента.

