Головна Світ Політика
search button user button menu button

Скандал із расистським відео: Трамп поставив під сумнів «вірність» союзниква-республіканців

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Скандал із расистським відео: Трамп поставив під сумнів «вірність» союзниква-республіканців
фото: AP

Раніше Дональд Трамп наголосив, що вважає себе «найменш расистським президентом за довгий час»

Дональд Трамп висловив гостре невдоволення представниками власної партії, які публічно засудили появу расистського відео на його сторінці у Truth Social. У ролику родина Обам була зображена в образах мавп, що викликало хвилю обурення навіть серед лояльних до Білого дому законодавців. Попри те, що відео згодом видалили, президент у приватних розмовах поставив під сумнів вірність своїх соратників, обіцяючи політичну розплату тим, хто наважився на відкриту критику. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Найбільше роздратування Трампа викликала позиція сенатора Тіма Скотта, єдиного темношкірого республіканця в Сенаті, який назвав публікацію «найрасистськішою річчю», баченою ним у Білому домі. Президент вважає, що Скотт мав врегулювати це питання приватно, а не виступати з публічними заявами, які привернули до інциденту загальнонаціональну увагу. Ще жорсткіше Трамп висловився на адресу сенаторки Кеті Брітт, фактично оголосивши про розрив стосунків із нею, хоча її офіс офіційно заперечує наявність конфлікту та називає повідомлення про суперечки «фейковими новинами».

Цей епізод підсвітив глибинні розбіжності всередині Республіканської партії напередодні проміжних виборів 2026 року. Окрім скандалу з відео, напруженість посилюється через голосування щодо тарифів та оприлюднення архівів Джеффрі Епштейна, де частина республіканців також пішла врозріз із волею президента. Ситуацію підігріває активність радикальних прихильників Трампа, як-от Лори Лумер, яка збирає «списки ворогів» серед законодавців-республіканців, звинувачуючи їх у зраді лідера.

Сам Дональд Трамп поклав провину за публікацію на неназваного співробітника, заявив, що не бачив суперечливих кадрів особисто, і відмовився застосовувати дисциплінарні заходи до своєї команди. Білий дім продовжує наполягати на «беззаперечному лідерстві» Трампа та його прагненні до єдності партії перед лицем демократів, проте демонстративне ігнорування критиків під час партійних заходів свідчить про серйозний розкол у лавах республіканців.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа видалила публікацію в соціальній мережі Truth Social, у якій Барак та Мішель Обама були зображені у вигляді приматів. 

Відео з расистським підтекстом спровокувало гостру реакцію як з боку демократів, так і від високопоставлених республіканців, які назвали контент неприпустимим. Хоча спочатку речниця Білого дому Кароліна Лівітт відкинула претензії, назвавши їх штучним обуренням навколо інтернет-мему, за кілька годин пост зник. Офіційною причиною видалення назвали помилку рядового співробітника, що стало рідкісним випадком визнання провини з боку оточення президента.

Як відомо, президент Дональд Трамп опинився в центрі гучного скандалу через публікацію в його соцмережах відеоролика, де колишній президент Барак Обама та його дружина Мішель зображені в образах мавп. Попри хвилю обурення та вимоги соратників по партії, Трамп відмовився просити вибачення, переклавши відповідальність за інцидент на підлеглого.

Теги: Барак Обама Дональд Трамп Мішель Обама США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна надає розвідувальні дані виробникам ракет-перехоплювачів Patriot
Україна надає розвідувальні дані виробникам ракет-перехоплювачів Patriot
13 лютого, 20:03
У Лос-Анджелесі розпочався судовий процес щодо залежності від Instagram та YouTube
У США стартує судовий процес щодо шкідливого впливу Instagram і YouTube
9 лютого, 16:50
Білий дім відкинув звинувачення Human Rights Watch щодо занепаду демократії в США
Білий дім відкинув звинувачення Human Rights Watch щодо занепаду демократії в США
4 лютого, 23:16
Джеффрі Епштейн, Вуді Аллен та неідентифікована жінка
Бізнес-гіганти та світові зірки: у справах Епштейна фігурує багато відомих імен
4 лютого, 02:32
Республіканці у відповідь звинуватили демократів у політичних іграх
Демократи заблокували швидкий вихід США з шатдауну
1 лютого, 02:28
Трамп заявив, що його адміністрація працює в двопартійному форматі, щоб уникнути шатдауну
США знову за крок від шатдауну. Сенат заблокував пакет витрат
30 сiчня, 00:32
о Трамп виступив із гаслом «Зробімо Ірак знову великим»
США можуть припинити допомогу Іраку – пояснення Трампа
27 сiчня, 23:50
Британія та Данія пов’язали зростання напруженості в Арктиці з діями Росії
Британія назвала Росію головним чинником напруженості в районі Гренландії
21 сiчня, 21:38
Трамп вважає, що його Рада миру потенційно може замінити ООН
Трамп вважає, що його Рада миру потенційно може замінити ООН
20 сiчня, 23:05

Політика

Орбан заявив, що ЄС, а не Росія, є реальною загрозою для Угорщини
Орбан заявив, що ЄС, а не Росія, є реальною загрозою для Угорщини
Рютте: НАТО виграє війну з Росією, якщо вона нападе зараз
Рютте: НАТО виграє війну з Росією, якщо вона нападе зараз
Скандал із расистським відео: Трамп поставив під сумнів «вірність» союзниква-республіканців
Скандал із расистським відео: Трамп поставив під сумнів «вірність» союзниква-республіканців
Ввічливість Рубіо у Мюнхені – це лише маскування. Аналіз Bloomberg
Ввічливість Рубіо у Мюнхені – це лише маскування. Аналіз Bloomberg
Данія назвала тиск США щодо купівлі Гренландії абсолютно неприйнятним
Данія назвала тиск США щодо купівлі Гренландії абсолютно неприйнятним
Рубіо заявив, що Трамп прагне покласти край війні в Україні раз і назавжди
Рубіо заявив, що Трамп прагне покласти край війні в Україні раз і назавжди

Новини

В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Вчора, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
13 лютого, 13:52

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua