Трамп розкритикував союзників по НАТО на зустрічі з Рютте: деталі

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Трамп розкритикував союзників по НАТО на зустрічі з Рютте: деталі
Розмова з Рютте перетворилася на емоційний монолог Трампа, де він критикував ключових союзників США

Зустріч президента США Дональда Трампа з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Білому домі пройшла в напруженій атмосфері та завершилася різкою критикою на адресу європейських партнерів. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Американський лідер висловив глибоке розчарування через відмову ключових союзників, зокрема Франції та Іспанії, підтримати американо-ізраїльську операцію проти Тегерана. За словами джерел, розмова перетворилася на емоційний монолог Трампа, який згодом публічно назвав дії Альянсу провальними у своїх соціальних мережах. Президент США знову нагадав про свої претензії щодо Гренландії та підкреслив, що НАТО не виправдало очікувань у критичний для Вашингтона момент, хоча Європа залежить від стабільності в Ормузькій протоці набагато більше за Америку.

Попри гостру риторику, європейські лідери намагаються знайти дипломатичний вихід із кризи у відносинах. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запевнив Трампа, що Берлін готовий долучитися до гарантування безпеки судноплавства, але лише після остаточного укладення мирної угоди з Іраном. Схожу позицію займає і Франція, де вже розпочали розробку суворо оборонних варіантів допомоги в регіоні. Велика Британія та ще понад сорок країн наразі підтримують лише дипломатичний тиск і санкції, уникаючи прямого військового втручання до повного припинення вогню. Марк Рютте назвав переговори відвертими та конструктивними, хоча визнав, що розчарування Трампа браком солідарності союзників у іранському питанні залишається вкрай високим.

Як відомо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з Дональдом Трампом підтвердив, що президент США незадоволений рівнем участі багатьох союзників у конфлікті проти Ірану. 

За словами Рютте, дискусія була відвертою, і він розуміє позицію американського лідера, проте наголосив, що європейські країни надають суттєву допомогу іншими методами – через логістику, надання авіапростору та військових баз.

Нагадаємо, Трамп неодноразово критикував НАТО, зокрема через відмову союзників направити військові кораблі до Ормузької протоки для забезпечення безпеки судноплавства.

