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Афіпський НПЗ атакували дрони: на об'єкті спалахнула пожежа

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Афіпський НПЗ атакували дрони: на об'єкті спалахнула пожежа
Завод переробляє до 7,2 млн тонн нафти на рік і постачає паливо для армії РФ
фото із соцмереж

Краснодарський край – база «шахедів» і постачальник палива для армії РФ

Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії опинився під ударом безпілотників – місцеві жителі фіксують пожежу на території підприємства та повідомляють про серію сильних вибухів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові Telegram-канали.

Афіпський НПЗ атакували дрони: на об'єкті спалахнула пожежа фото 1

За даними російських OSINT-каналів, удар завдали реактивні безпілотники – кілька з них подолали вогонь засобів ППО. Місцеві жителі повідомляють, що атака тривала: вибухи лунали кожні 5–7 хвилин. У Краснодарі, за свідченнями очевидців, від ударної хвилі вибило вікна в кількох будинках. Ступінь пошкоджень заводу уточнюється.

Афіпський НПЗ атакували дрони: на об'єкті спалахнула пожежа фото 2

Це вже не перша атака на Афіпський НПЗ у 2026 році. Востаннє завод горів у ніч із 13 на 14 березня – тоді дрони пошкодили установку первинної переробки нафти АТ-22/4, яка є ключовим технологічним вузлом підприємства. Загалом, за підрахунками аналітиків, завод зазнав щонайменше 12 ударів з початку повномасштабного вторгнення – він входить до трійки найбільш атакованих НПЗ Росії разом з Ільським та Туапсинським заводами того ж Краснодарського краю.

Чому Афіпський НПЗ – стратегічна ціль

Афіпський НПЗ розташований біля селища Афіпський, за 18 кілометрів від Краснодара. Завод належить групі «Сафмар» і є одним із найбільших на півдні Росії: проєктна потужність – 6,25 млн тонн нафти на рік, а фактична переробка, за даними Reuters, сягає 7,2 млн тонн. Це понад 2% усього обсягу нафтопереробки РФ.

Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне та авіаційний гас. Саме авіагас і дизель – те, що живить російську армію на південному напрямку. Як зазначав керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, розташування заводу в Краснодарському краї робить його ключовим логістичним вузлом постачання палива для військової техніки РФ. Генштаб ЗСУ неодноразово підтверджував, що завод «задіяний у забезпеченні окупаційної армії».

Краснодарський край: регіон із подвійною роллю

Краснодарський край – не лише паливна база армії РФ. Саме звідси росіяни регулярно запускають по Україні дрони-камікадзе «Шахед». На аеродромі Приморсько-Ахтарськ базуються літаки та зберігаються безпілотники, якими ворог б'є по українських містах. Аеродром Єйськ, розташований «через затоку» від Маріуполя, використовується для базування бомбардувальників Су-34. Обидва об'єкти вже ставали цілями українських ударів.

Знищення паливних потужностей у регіоні водночас б'є і по логістиці постачання пального до цих баз.

Нагадаємо, у березні 2026 року «Главком» повідомляв про чергову атаку на Афіпський НПЗ, коли дрони пошкодили ключову установку первинної переробки нафти.

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Теги: нафта бензин завод безпілотник пальне дизельне пальне ворог аеродром росіяни

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