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Росія готує армію на 115 тисяч біля Фінляндії та Норвегії – розслідування

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія готує армію на 115 тисяч біля Фінляндії та Норвегії – розслідування
Супутникові знімки фіксують нові казарми, склади боєприпасів і колони техніки одразу в кількох стратегічних районах
фото з відкритих джерел

Must: Москва будує структуру, яку можна швидко заповнити військовими після закінчення війни в Україні

Росія прискорила розбудову військової інфраструктури вздовж кордонів із країнами НАТО – супутникові знімки фіксують нові казарми, склади боєприпасів і майданчики для техніки одразу в кількох стратегічних районах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спільне розслідування шведського SVT, норвезького NRK, данського DR та естонської редакції Delfi.

Журналісти чотирьох редакцій проаналізували свіжі знімки з супутників Planet Labs і встановили, що впродовж 2025–2026 років Росія зводить нову військову інфраструктуру на північних і західних рубежах – поблизу Норвегії, Фінляндії, Прибалтики та Калінінградської області. На знімках видно вирубані ліси, знесені старі будівлі й сотні нових казарм, закритих складів і колони техніки, що з'являються на їхньому місці.

Росія готує армію на 115 тисяч біля Фінляндії та Норвегії – розслідування фото 1
фото: dr.dk
Росія готує армію на 115 тисяч біля Фінляндії та Норвегії – розслідування фото 2
фото: dr.dk

Аналіз провів колишній офіцер фінської розвідки Марко Екланд, який раніше був заступником військового аташе фінського посольства в Москві. За його оцінкою, якщо Росія добудує всю заплановану інфраструктуру і після закінчення війни в Україні перекине туди війська, загальна кількість вояків вздовж кордону з Північною Європою може сягнути 115 тисяч.

Росія готує армію на 115 тисяч біля Фінляндії та Норвегії – розслідування фото 3
інфографіка: видання dr.dk

Норвезький напрямок: за 10 кілометрів від кордону

Одна з ключових точок розбудови – Печензька долина (Петсамо) на Кольському півострові, розташована приблизно за 10 кілометрів від норвезького кордону. Це великий військовий район, що також прикриває Північний флот РФ і ядерні арсенали.

За словами Екланда, тут вже зводяться нові казарми – потужність бази може зрости з нинішніх 7 тисяч до 17 тисяч солдатів. Найбільша бригада в районі вже розширена до дивізії, а другу базу в Печензі найближчим часом також розгорнуть до дивізії.

Командувач сухопутними військами Фінляндії генерал Пасі Вялімяки заявив, що у прикордонному регіоні РФ може бути зосереджено до 80 тисяч військових – проти приблизно 20 тисяч ще кілька років тому.

Фінський напрямок: Петрозаводськ і Сапьорне

Активне будівництво фіксується і вздовж фінського кордону. У Петрозаводську та Сапьорному супутники зафіксували нові казарми й майданчики для техніки. Окремо журналісти відзначають розширення в Кіріловську, приблизно за 70 кілометрів від фінського кордону, та модернізацію бази в Кандалакші на узбережжі Білого моря.

Балтійський напрямок: Луга і Калінінград

На південно-західному напрямку активність фіксується в Лузі поблизу Пскова та в Балтійську на території Калінінградської області. Загалом Екланд відстежує 19 об'єктів уздовж усієї 2424-кілометрової межі Росії з Північною Європою.

Що кажуть розвідки

Шведська військова розвідка Must оцінює загальну чисельність збройних сил Росії у 1,5 млн осіб. Її керівник Томас Нільссон не залишає сумнівів щодо мети будівництва:

«Ми не вважаємо, що це зводиться лише для демонстрації. Йдеться про підготовку до можливого протистояння з НАТО у масштабнішому конфлікті», – заявив він.

Нільссон також зауважив, що Росія давно вміє швидко перекидати підрозділи і техніку на великі відстані.

Головнокомандувач збройними силами Норвегії генерал Ейрік Крістоффенсен підтвердив NRK: якщо Росія добудує те, що почала, – загроза для Норвегії суттєво зросте. «Ми очікуємо, що після війни в Україні на нашому кордоні буде інша Росія», – сказав він.

Генерал-майор НАТО Браян Нісен, який командує силами альянсу в Балтії та Польщі, застерігає: поки Росія воює в Україні, пряма загроза для НАТО залишається низькою – але ситуація може змінитися дуже швидко після будь-якого перемир'я.

Радник Кремля Сергій Караганов у коментарі DR висловився відверто: «НАТО треба викинути на смітник історії. Наше терпіння закінчується, і тоді ми ескалуємо».

Офіційний МЗС Росії натомість запевнив, що вся розбудова має «оборонний характер».

Нагадаємо, «Главком» раніше повідомляв, що економіка РФ опинилася під загрозою після нових планів Кремля – навіть попри нарощування військових витрат.

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Теги: розвідка флот РФ Москва розслідування Норвегія Балтія Фінляндія будівництво економіка росія Балтійське море

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