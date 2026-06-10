Польща і Німеччина посперечалися через гроші для України

В ЄС запропонували розподілити 6,6 млрд євро між країнами-донорами, навчальною місією та закупівлями зброї для України

Томчик: «Ці гроші – це наші гроші»

Польща та Німеччина зайняли протилежні позиції щодо розподілу 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру, які Угорщина розблокувала на початку червня: Варшава вимагає повернення коштів до національного бюджету, тоді як Берлін наполягає на передачі всієї суми Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF FM.

Що пропонує Брюссель

Глава європейської дипломатії Кая Каллас запропонувала розподілити 6,6 млрд євро за трьома напрямками: часткове пропорційне відшкодування країнам-донорам у розмірі 10% витрат, підтримка навчальної місії для українських військових і спільні закупівлі зброї для України.

Польща цей план відхилила. Заступник міністра оборони Цезарій Томчик заявив, що Варшава домагатиметься повного повернення близько 2 млрд злотих (450 млн євро) – саме стільки країна витратила на передачу зброї Україні в рамках фонду.

«Ці гроші – це наші гроші», – заявив Томчик, додавши, що скорочення виплат на практиці означає скорочення видатків на армію. Варшава також звинуватила Брюссель у спробі «змінювати правила посеред гри».

Позиція Берліна

Німеччина, яка є найбільшим вкладником до Фонду миру у відсотковому відношенні, зайняла протилежну позицію. Заступник міністра оборони ФРН Себастіан Гартманн на зустрічі міністрів оборони ЄС у Нікосії закликав партнерів спрямувати всі невикористані кошти фонду на підтримку України.

«Європейський фонд миру був створений як механізм солідарності», – йдеться у заяві Міністерства оборони Німеччини. Один із дипломатів ЄС також зауважив, що Берлін цього року витратить на Україну 11,5 млрд євро – тому повернення кількох сотень мільйонів суті не змінить.

Польська сторона цей аргумент відкидає. За словами польського дипломата, країни, що першими постачали зброю Україні – зокрема Польща та Словаччина – не готові поступатися виплатами на користь держав, які приєдналися до підтримки пізніше, як-от Німеччина.

Нагадаємо, 5 червня Угорщина несподівано зняла останню перепону для пакета допомоги Україні з Європейського фонду миру. Після зняття вето Будапештом 6,6 млрд євро були зараховані на рахунок Брюсселя – і саме їхній розподіл став предметом суперечки між країнами-членами ЄС.