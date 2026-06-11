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Іран заявив про повне закриття Ормузу, США спростували

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Іран заявив про повне закриття Ормузу, США спростували
Стратегічний водний шлях фактично паралізований іще з початку американсько-іранського конфлікту
фото з відкритих джерел

CENTCOM: торгові судна продовжують проходити через протоку попри заяву КВІР

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану оголосив Ормузьку протоку закритою для всіх суден без винятку, пригрозивши атакувати будь-який корабель, що спробує пройти. Центральне командування США негайно спростувало цю заяву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN та CENTCOM.

«Починаючи з цього моменту, через небезпеку в регіоні Ормузька протока оголошується закритою для всіх суден. Будь-яке судно, яке спробує пройти через протоку, буде атаковане», – йдеться в заяві КВІР, опублікованій в офіційному Telegram-каналі організації. Рішення набуло чинності після того, як США завдали нових ударів по Ірану.

США спростували заяву КВІР

CENTCOM оперативно відреагував на заяву, назвавши її хибною. «Торгові судна продовжують проходити через Ормузьку протоку і назад сьогодні вночі», – йдеться у дописі Центрального командування в X.

Іран заявив про повне закриття Ормузу, США спростували фото 1

Стратегічний водний шлях фактично паралізований іще з початку американсько-іранського конфлікту. За оцінками JPMorgan, видимий трафік через протоку становив лише 15% від довоєнного рівня. З початку конфлікту Іран погрожував атакувати будь-яке судно, що намагатиметься пройти протокою без дозволу КВІР. Минулого місяця Тегеран оприлюднив нові правила для кораблів, які бажають отримати такий дозвіл.

Нагадаємо, до цього Іран офіційно стверджував, що протока закрита лише для суден США та Ізраїлю, тоді як решта країн зберігає право проходу. До слова, наприкінці березня Тегеран почав запроваджувати систему «платних пунктів»: судна зобов'язані заходити в територіальні води Ірану для перевірки КВІР і отримання супроводу. Представники ООН назвали ці збори прямим порушенням Конвенції ООН з морського права.

 

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Теги: США Іран корабель правила Пентагон війна

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