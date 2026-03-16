Оскар-2026. Оголошено переможницю в номінації «Найкраща жіноча роль другого плану»

Американська кіностудія визначилася із переможницею в номінації «Найкраща жіночас роль другого плану»

Стало відомо ім'я акторки, яка отримали статуетку кінопремії «Оскар» за жіночу роль другого плану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на церемонію нагородження кінопремії «Оскар».

Найкраща акторка другого плану

Статуетку «Оскара» у номінації «Найкраща акторка другого плану» отримала лауреатка премій Гільдії кіноакторів США Емі Мадіган. Вона зіграла головну роль у фільмі «Зброя».

До номінації «Найкраща жіноча роль» другого плану також потрапили:

Ель Фаннінг, «Сентиментальна цінність»;

Інга Ібсдоттер Ліллеаас, «Сентиментальна цінність»;

Вунмі Мосаку, «Грішники»;

Таяна Тейлор, «Одна битва за іншою».

Як повідомляв «Главком», 15 березня 2026 року в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі відбувається 98-ма церемонія Оскар. Цього року вже вдруге на сцені в ролі ведучого з’явився Конан О’Браєн. Серед інших презентерів – Демі Мур, Хав'єр Бардем, Кріс Еванс, Чейз Інфініті, Мая Рудольф і Кумейл Нанджіані. На сцену вийдуть також Майкі Медісон (яка отримала премію «Найкраща акторка» за фільм «Анора» минулого року), а також Едрієн Броуді, Кіран Калкін та Зої Салдана – щасливі власники статуеток у різних акторських категоріях 2025 року.

Через різницю у часі трансляція для України відбудеться вже в ніч на 16 березня, за київським часом початок церемонії нагородження відбудеться о 01:00. У світі церемонію транслюватимуть телеканал ABC та стримінгова платформа Hulu. В Україні подію ексклюзивно покаже телеканал «Суспільне Культура». Трансляція відбуватиметься з українським перекладом та супроводом жестовою мовою. Коментуватиме церемонію актор і режисер Олексій Гнатковський, який також стане ведучим передшоу.

Також «Главком» повідомляв повний список номінантів на премію Оскар-2026, яку вручатимуть під час 98-ї церемонії нагородження Американської кіноакадемії. Цьогорічний список претендентів охоплює як масштабні голлівудські проєкти, так і авторське кіно з різних країн.