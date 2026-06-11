Російський корвет «Бойкий» не підлягає відновленню – супутникові знімки

Деформований корпус і обвуглена корма: аналітик оцінив масштаби руйнувань ракетного корвета Балтійського флоту РФ

Супутникові знімки сухого доку в Кронштадті засвідчили повне знищення надбудови та значну деформацію корпусу російського ракетного корвета «Бойкий» проєкту 20380 – відновлення корабля є неможливим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідника MT Anderson.

Що показали супутникові знімки

На опублікованих знімках зафіксована деформація корпусу в районі кормової структури, де розміщені вихлопні системи. Аналітик зазначає, що це свідчить про вплив надзвичайно високих температур, які поширювалися з внутрішніх відсіків корабля. Ймовірно, постраждали й вихлопні канали.

Супутниковий знімок корвета проєкту 20380 «Бойкий». Джерело: MT Anderson.

Під впливом пожежі радарна щогла та елементи палуби провалилися всередину корпусу. На щоглі розміщуються антени РЛС загального виявлення «Фуркэ-2» та РЛС цілевказання ракетного озброєння «Монумент-А», засоби зв'язку, ходові вогні та елементи системи розпізнавання «свій-чужий».

Щогла ракетного корвета «Бойкий»

На вигоряння внутрішніх приміщень також вказують численні сліди обвуглення вздовж кормової надбудови та в районі гелікоптерного майданчика. За оцінкою аналітика, масштаби і характер руйнувань виключають можливість ремонту.

Хронологія атаки та бойовий потенціал «Бойкого»

Вранці 3 червня безпілотники уразили «Бойкий» у сухому доці імені Велещинського на Кронштадтській військово-морській базі, де корабель з лютого 2026 року перебував на плановому ремонті. Відеозаписи атаки фіксують щонайменше два влучання, після яких на борту спалахнула масштабна пожежа – дим спостерігали на відстані кількох кілометрів.

Пожежа на корветі «Бойкий». 4 червня 2026 року скріншот із відео

«Бойкий» – багатоцільовий сторожовий корабель Балтійського флоту, закладений 27 липня 2005 року, спущений на воду у квітні 2011-го, прийнятий до складу флоту у травні 2013-го. Повне водотоннажність – близько 2 200 тонн, довжина – 104,5 м, ширина – 11,1 м, швидкість – до 27 вузлів, автономність плавання – до 15 діб, екіпаж – 100 осіб, з яких 14 офіцерів. Корабель є носієм протикорабельних крилатих ракет Х-35 з дальністю ураження до 260 км у складі комплексу «Уран», зенітних ракет комплексу «Редут» та протичовнового комплексу «Пакет-НК». На борту базується гелікоптер Ка-27.

До ураження «Бойкий» залучався до супроводу суден російського тіньового флоту в Ла-Манші та операцій поблизу кордонів НАТО.

Основні технічні характеристики корвета проєкту 20380

Повне водотоннажність: 2 200 тонн

Довжина: 104,5 м

Ширина: 11,1 м

Максимальна швидкість: 27 вузлів

Автономність: 15 діб

Екіпаж: 100 осіб

Озброєння: 100-мм гармата А-190; два 30-мм автомати АК-630М; вісім протикорабельних ракет Х-35; 12 зенітних ракет 9М96М або 9М96Е; вісім 324-мм торпед

Авіакрило: гелікоптер Ка-27ПЛ та безпілотник «Орлан-10»

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ підтвердив ураження корвета «Бойкий» та порохового заводу за підсумками операцій 3–4 червня. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) оприлюднив відео удару і повідомив, що «Бойкий» є носієм керованої ракетної зброї.