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США розпочали нові удари по Ірану: вибухи чути в кількох містах

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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США розпочали нові удари по Ірану: вибухи чути в кількох містах
Міністр оборони США Піт Хегсет анонсував нищівні удари по Ірану біля штаб-квартири Центрального командування США
сріншот із відео

Глава Пентагону: якщо Іран не підпише угоду – отримає серію руйнівних авіаударів

Центральне командування ЗС США розпочало нові удари по об'єктах в Ірані – за наказом президента Трампа. Іранські ЗМІ фіксують вибухи в кількох районах країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CENTCOM та CNN.

CENTCOM підтвердив початок ударів у середу, 11 червня, о 17:15 за східним часом США (північ за Києвом). У заяві відомства зазначено, що збройні сили «завдали нових ударів у цілях самооборони по численних цілях в Ірані» за вказівкою верховного головнокомандувача. Підставою назвали «невиправдану та тривалу агресію» іранської сторони.

США розпочали нові удари по Ірану: вибухи чути в кількох містах фото 1

Американський чиновник в інтерв'ю Axios уточнив: наразі військові кораблі проводять «цілеспрямовані атаки на базу в порту Сірік» на півдні Ірану. Іранське агентство Mehr повідомило про спрацювання системи протиповітряної оборони на заході столиці. Водночас надходять дані про запуски іранських ракет із Тебриза.

Де фіксують вибухи

Іранські ЗМІ та регіональні джерела повідомляють про вибухи в кількох районах:

  • порт Сірік на півдні Ірану – підтверджений удар американських кораблів;
  • район Тегерана – спрацювання ППО на заході столиці;
  • Тебриз – зафіксовано запуски іранських ракет.

Ситуація станом на момент публікації залишається динамічною, дані уточнюються.

Що передувало атаці

Раніше вдень міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що Центральне командування «буде зайняте сьогодні ввечері», оскільки Іран не скористався можливістю укласти угоду. «Якщо нам потрібно вести переговори за допомогою бомб – ми вестимемо переговори за допомогою бомб», – заявив міністр. Президент Трамп зі свого боку зазначив, що Іран «витратив забагато часу на переговори».

Нові удари збіглися з прибуттям до Тегерана катарської делегації, яка мала провести консультації щодо дипломатичного врегулювання конфлікту.

Республіканці стурбовані зростанням цін

А тим часом, ескалація навколо Ірану вже позначається на світових ринках. За даними Reuters, нові погрози Трампа підштовхнули нафту Brent до $94,06 за барель, WTI – до $91,12. Трамп при цьому стверджує, що секретна операція США в Ормузькій протоці не дала нафті злетіти до $250.

Водночас сенатори-республіканці відкрито попереджають президента про економічний тягар війни. Сенаторка Шеллі Мур Капіто зазначила: «Люди це відчувають – не лише ціни на бензин, а й продукти». Сенатор Джон Хоулі закликав конгрес «негайно дати людям полегшення», попередивши: якщо цього не зробити, виборці не пробачать.

Нагадаємо, 10 червня США вже завдавали ударів по Ірану у відповідь на збитий американський гелікоптер – тоді цілями стали об'єкти в містах Кохестак, Сірік і Мінаб на південному сході країни. До того ж раніше Іран заявив, що нові удари США порушують режим припинення вогню, який тривав майже сім тижнів.

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Теги: США погрози переговори президент Флорида військові наказ продукти бензин армія Іран Піт Гегсет

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