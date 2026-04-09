Рютте обговорив із Трампом претензії США до союзників по НАТО

Марк Рютте заявив, що розуміє розчарування Трампа в НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з Дональдом Трампом підтвердив, що президент США незадоволений рівнем участі багатьох союзників у конфлікті проти Ірану. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За словами Рютте, дискусія була відвертою, і він розуміє позицію американського лідера, проте наголосив, що європейські країни надають суттєву допомогу іншими методами – через логістику, надання авіапростору та військових баз.

Раніше у Білому домі заявили, що союзники по Альянсу «не пройшли випробування», оскільки не підтримали США та Ізраїль належним чином на початку бойових дій. На тлі цих розбіжностей знову постало питання про можливий вихід США з НАТО, проте Рютте уникнув прямої відповіді на запитання, чи обговорювалася ця загроза під час зустрічі. Він зауважив, що Трамп уважно вислухав його аргументи, а значна частина Європи поділяє мету президента США щодо припинення іранського впливу.

Водночас європейські лідери привітали двотижневе перемир'я між Вашингтоном і Тегераном. У спільній заяві вони підтвердили готовність своїх урядів сприяти забезпеченню вільного судноплавства в Ормузькій протоці, що є однією з ключових умов стабілізації ситуації.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп планує обговорити з генсеком НАТО Марком Рютте можливий вихід Сполучених Штатів із Альянсу.

За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт, питання виходу США з НАТО вже піднімалося раніше і знову стане темою розмови між Трампом і Рютте.

Як відомо, Трамп неодноразово критикував НАТО, зокрема через відмову союзників направити військові кораблі до Ормузької протоки для забезпечення безпеки судноплавства.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон розкритикував президента США Дональда Трампа за заяви про НАТО та підрив альянсу «щоденними сумнівами про свої зобов’язання».

Французький лідер зазначив, що всі підписанти Північноатлантичного договору приєдналися до Альянсу і не повинні коментувати все, що відбувається у світі, а просто бути поруч, коли інша сторона цього потребує.

До слова, європейські лідери та урядовці не мають єдиного бачення, чим можна замінити НАТО у разі його ослаблення або розпаду. У Брюсселі та інших європейських столицях активно обговорюють можливі сценарії на тлі заяв президента США Дональда Трампа про перегляд ролі Вашингтона в Альянсі. Водночас єдиного рішення або чіткого плану дій наразі не існує.