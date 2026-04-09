Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рютте обговорив із Трампом претензії США до союзників по НАТО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: AP

Марк Рютте заявив, що розуміє розчарування Трампа в НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з Дональдом Трампом підтвердив, що президент США незадоволений рівнем участі багатьох союзників у конфлікті проти Ірану. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За словами Рютте, дискусія була відвертою, і він розуміє позицію американського лідера, проте наголосив, що європейські країни надають суттєву допомогу іншими методами – через логістику, надання авіапростору та військових баз.

Раніше у Білому домі заявили, що союзники по Альянсу «не пройшли випробування», оскільки не підтримали США та Ізраїль належним чином на початку бойових дій. На тлі цих розбіжностей знову постало питання про можливий вихід США з НАТО, проте Рютте уникнув прямої відповіді на запитання, чи обговорювалася ця загроза під час зустрічі. Він зауважив, що Трамп уважно вислухав його аргументи, а значна частина Європи поділяє мету президента США щодо припинення іранського впливу.

Водночас європейські лідери привітали двотижневе перемир'я між Вашингтоном і Тегераном. У спільній заяві вони підтвердили готовність своїх урядів сприяти забезпеченню вільного судноплавства в Ормузькій протоці, що є однією з ключових умов стабілізації ситуації.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп планує обговорити з генсеком НАТО Марком Рютте можливий вихід Сполучених Штатів із Альянсу. 

За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт, питання виходу США з НАТО вже піднімалося раніше і знову стане темою розмови між Трампом і Рютте.

Як відомо, Трамп неодноразово критикував НАТО, зокрема через відмову союзників направити військові кораблі до Ормузької протоки для забезпечення безпеки судноплавства.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон розкритикував президента США Дональда Трампа за заяви про НАТО та підрив альянсу «щоденними сумнівами про свої зобов’язання».

Французький лідер зазначив, що всі підписанти Північноатлантичного договору приєдналися до Альянсу і не повинні коментувати все, що відбувається у світі, а просто бути поруч, коли інша сторона цього потребує.

До слова, європейські лідери та урядовці не мають єдиного бачення, чим можна замінити НАТО у разі його ослаблення або розпаду. У Брюсселі та інших європейських столицях активно обговорюють можливі сценарії на тлі заяв президента США Дональда Трампа про перегляд ролі Вашингтона в Альянсі. Водночас єдиного рішення або чіткого плану дій наразі не існує.

Теги: Дональд Трамп Марк Рютте НАТО США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua