Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росіяни вдарили по Запоріжжю

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни вдарили по Запоріжжю
Наслідки атаки на Запоріжжя
фото: Запорізька ОВА

Інформації про постраждалих наразі немає

У ніч на 2 січня російські окупаційні війська знову завдали удару по обласному центру Запоріжжя. За повідомленням ОВА, близько 23:45 у місті пролунали вибухи, внаслідок чого виникли займання.

За повідомленням влади, інформації про постраждалих наразі немає. Міська влада наголошує на необхідності залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, увечері, 1 січня близько 21:45 місто Чугуїв зазнало чергової атаки з боку російських безпілотників.

До слова, 1 січня окупанти вчергове поцілили по Харкову, постраждав екопарк. 

За словами засновника екопарку, росіяни вбили папуг та фазанів, які жили у парку. Олександр Фельдман зазначив, що більшість птахів парку загинули, бомба також зруйнувала зимник хижаків та зимове приміщення для птиці.

Зауважимо, російські окупанти у перший день 2026 року атакували залізничну інфраструктуру України, пошкоджено локомотивне депо, вантажні вагони та інші об’єкти логістики.

Також окупанти  здійснили дронову атаку на портову інфраструктуру України.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент: «На жаль, були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об’єктах енергетики»
РФ використала розвіддані з китайських супутників для ударів по енергетиці України
24 грудня, 2025, 16:24
Під час нічної комбінованої атаки РФ завдала удару по обʼєктах «Укрнафти»
Окупанти вдарили по виробничих об'єктах «Укрнафти»
23 грудня, 2025, 22:07
На території одного з підприємств Одещини виникла масштабна пожежа
Одещина: окупанти вдарили по складу з бойлерами та обігрівачами
16 грудня, 2025, 10:52
Зимова казка дісталася до Запоріжжя
Кілька міст України засипало снігом (фото, відео)
10 грудня, 2025, 08:52
Росія взяла на себе зобов'язання вести війну на виснаження, і зараз вона намагається зламати Україну
Майбутнє для України виглядає дуже похмурим: прогноз від NYT
7 грудня, 2025, 16:15
Авіабомба влучила поблизу багатоповерхового житлового будинку
Окупанти завдали авіаудару по Слов'янську: є поранені
6 грудня, 2025, 23:13
Операцію провели бійці спецпідрозділу «Примари»
На Запоріжжі розвідка знищила російський «Бук» (відео)
6 грудня, 2025, 16:04
Пошкоджений склад поїздів у Фастові, Київська область, 6 грудня 2025 року
Вщент спалені локомотиви: окупанти повністю знищили залізничну станцію у Фастові (фото)
6 грудня, 2025, 13:32
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу на Львівщині
Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Львівщини, є постраждалі
6 грудня, 2025, 10:48

Політика

Росіяни вдарили по Запоріжжю
Росіяни вдарили по Запоріжжю
РФ попросила США припинити переслідування нафтотанкера Bella 1
РФ попросила США припинити переслідування нафтотанкера Bella 1
РФ продовжує переконувати США у «атаці» на резиденцію Путіна
РФ продовжує переконувати США у «атаці» на резиденцію Путіна
Міністр оборони Словаччини заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО
Міністр оборони Словаччини заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО
Трамп ігнорує поради лікарів, попри ознаки старіння
Трамп ігнорує поради лікарів, попри ознаки старіння
Білорусь протягом місяців відправляла Росії ешелони військової техніки
Білорусь протягом місяців відправляла Росії ешелони військової техніки

Новини

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
Вчора, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Вчора, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua