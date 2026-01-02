Росіяни вдарили по Запоріжжю
Інформації про постраждалих наразі немає
У ніч на 2 січня російські окупаційні війська знову завдали удару по обласному центру Запоріжжя. За повідомленням ОВА, близько 23:45 у місті пролунали вибухи, внаслідок чого виникли займання.
За повідомленням влади, інформації про постраждалих наразі немає. Міська влада наголошує на необхідності залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.
Нагадаємо, увечері, 1 січня близько 21:45 місто Чугуїв зазнало чергової атаки з боку російських безпілотників.
До слова, 1 січня окупанти вчергове поцілили по Харкову, постраждав екопарк.
За словами засновника екопарку, росіяни вбили папуг та фазанів, які жили у парку. Олександр Фельдман зазначив, що більшість птахів парку загинули, бомба також зруйнувала зимник хижаків та зимове приміщення для птиці.
Зауважимо, російські окупанти у перший день 2026 року атакували залізничну інфраструктуру України, пошкоджено локомотивне депо, вантажні вагони та інші об’єкти логістики.
Також окупанти здійснили дронову атаку на портову інфраструктуру України.
Читайте також:
Коментарі — 0