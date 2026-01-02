Росіяни вдарили по Запоріжжю

Інформації про постраждалих наразі немає

У ніч на 2 січня російські окупаційні війська знову завдали удару по обласному центру Запоріжжя. За повідомленням ОВА, близько 23:45 у місті пролунали вибухи, внаслідок чого виникли займання.

За повідомленням влади, інформації про постраждалих наразі немає. Міська влада наголошує на необхідності залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, увечері, 1 січня близько 21:45 місто Чугуїв зазнало чергової атаки з боку російських безпілотників.

До слова, 1 січня окупанти вчергове поцілили по Харкову, постраждав екопарк.

За словами засновника екопарку, росіяни вбили папуг та фазанів, які жили у парку. Олександр Фельдман зазначив, що більшість птахів парку загинули, бомба також зруйнувала зимник хижаків та зимове приміщення для птиці.

Зауважимо, російські окупанти у перший день 2026 року атакували залізничну інфраструктуру України, пошкоджено локомотивне депо, вантажні вагони та інші об’єкти логістики.

Також окупанти здійснили дронову атаку на портову інфраструктуру України.