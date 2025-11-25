Головна Світ Політика
Мадяр показав фото знищених російських літаків у Таганрозі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Мадяр показав фото знищених російських літаків у Таганрозі
Сили оборони атакували авіаремонтний завод у Ростовській області
фото: Telegram/Dnipro Osint

Повітряні судна було уражено за допомогою реактивних БпЛА «Барс» і крилатих ракет «Нептун»

У ніч проти 25 листопада Україна атакувала російський авіазавод у Таганрозі. Унаслідок удару було знищено унікальний літак А-60 із бойовим лазером та експериментальний літак-радар А-100 на базі Іл-76. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді на псевдо Мадяр показав фото знищених повітряних суден, повідомляє «Главком».

Підрозділи ракетних військ і артилерії у взаємодії зі Силами спеціальних операцій, берегових ракетних військ ВМС та Сил безпілотних систем завдали успішних ударів по декількох стратегічних об’єктах агресора. Вони застосували реактивні БпЛА «Барс» і крилаті ракети «Нептун».

Мадяр показав фото знищених російських літаків у Таганрозі фото 1
Російські літаки до та після удару Сил оборони
Російські літаки до та після удару Сил оборони

У місті Таганрог Ростовської області РФ зафіксовано ураження Авіаремонтного заводу «ТАНТК ім. Г.М. Берієва» та підприємства з виробництва БпЛА «Молнія» – «Атлант Аеро». Спостерігалися численні вибухи та значні пожежі на території об'єктів.

Як повідомлялось, підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ударів по об’єктах військово-економічного потенціалу агресора, націлюючись на ускладнення постачання пального та боєприпасів до окупаційних військ.

До слова, уночі бійці центру спецоперацій «Альфа» СБУ спільно із Силами безпеки й оборони уразили військові та логістичні об’єкти морського порту «Новоросійськ».

