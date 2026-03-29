Іран дозволив проходження ще 20 суден через Ормузьку протоку

Ормузька протока є одним із ключових маршрутів світової торгівлі, через який проходить значна частина глобальних постачань енергоносіїв

Іран погодився дозволити додатково 20 суднам під прапором Пакистану проходити через Ормузьку протоку. Про це повідомив міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар, пише «Главком».

«Я радий поділитися хорошою новиною про те, що уряд Ірану погодився дозволити ще 20 суднам під пакистанським прапором проходження через Ормузьку протоку. Два судна перетинатимуть протоку щодня», – написав він.

За словами очільника МЗС, домовленість передбачає поступове проходження суден – по два кораблі щодня.

Раніше стало відомо, що Тегеран повідомив Раду Безпеки ООН та Міжнародну морську організацію про готовність відкрити стратегічний водний шлях для частини торговельних суден.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн G7 погодилися долучитися до забезпечення безпеки Ормузької протоки, однак лише після завершення бойових дій між США, Ізраїлем та Іраном. Вони підкреслили, що майбутня місія буде оборонною і розпочнеться тільки після стабілізації ситуації в регіоні.