Нічний удар РФ залишив без світла шість областей України: де ситуація найскладніша

Лариса Голуб
glavcom.ua

фото з відкритих джерел

Кілька областей України потерпають від знеструмлень після масованої атаки окупантів

Цієї ночі російські окупанти здійснили чергову комбіновану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок влучань та пошкоджень мереж частина споживачів у шістьох регіонах країни опинилася без електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Як повідомляють, під ударом ворога опинилися об’єкти генерації та передачі електроенергії у різних частинах України. Росіяни застосували як ударні дрони, так і ракетне озброєння.

«Ворог знову здійснив комбіновану масовану атаку на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Внаслідок чого частина споживачів тимчасово залишаються без електропостачання», – йдеться в повідомленні Міненерго.

Наразі складна ситуація зі світлом спостерігається у таких областях:

  • Запорізька;
  • Одеська;
  • Полтавська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Херсонська.

У більшості зазначених регіонів відключення мають тимчасовий характер. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше заживити побутових споживачів та об’єкти критичної інфраструктури.

«Сьогодні, з 16:00 до 22:00 у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Також до кінця доби будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості», – зазначають у відомстві.

Місцева влада закликає громадян ощадливо використовувати електроенергію після відновлення живлення, щоб уникнути перевантаження пошкоджених вузлів мережі.

«Главком» писав, що у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети. Зафіксовано влучання шістьох ракет та 27 ударних дронів на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) дронів на 10 локаціях. Інформація про три ворожі ракети уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 24 березня російські війська завдали удару по Полтавській громаді. Унаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження житлових будинків та будівлі готелю.

Крім того, у ніч на 24 березня російські терористи вдарили безпілотниками по Запоріжжю. Окупанти влучили дроном в багатоквартирний будинок. Унаслідок комбінованого російського удару по місту загинула людина, ще пʼятеро постраждали.

