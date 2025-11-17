Головна Світ Політика
Сенатор Грем: США готують нові санкції проти покупців російської нафти, Трамп схвалив

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Сенатор Грем: США готують нові санкції проти покупців російської нафти, Трамп схвалив
Сенатор Ліндсі Грме зауважив, що новий пакет санкцій має на меті ще більше поглибити економічну ізоляцію Москви
Законопроєкт надає Трампу право застосовувати вторинні санкції та мита до країн, що продовжують купувати дешевий російський газ і нафту

У Сполучених Штатах Америки ведеться робота над новим законопроєктом, підтриманим обома основними партіями, який має на меті значно посилити економічний тиск на Російську Федерацію. Цю ініціативу вже схвалив президент Дональд Трамп. Про це повідомив сенатор США Ліндсі Грем, пише «Главком».

Зазначається, що ключовою особливістю документа є розширення можливостей президента щодо запровадження так званих вторинних санкцій. Це дасть змогу Вашингтону накладати обмеження на ті держави, які продовжують закуповувати російські енергоносії за зниженими цінами, тим самим непрямо фінансуючи війну Росії в Україні.

Грем пояснив, що законопроєкт надає американському лідеру право на свій розсуд застосовувати вторинні санкції та мита до країн, що продовжують купувати дешевий російський газ і нафту, підтримуючи таким чином воєнну машину Кремля.

За його словами, нові механізми стануть додатковими важелями впливу для Трампа. Вони покликані змусити російського диктатора Володимира Путіна розпочати мирні переговори. Потенційно обмежувальні заходи можуть бути застосовані не лише до Росії, а й до її партнерів, зокрема Ірану. Сенатор також зауважив, що чинні обмеження щодо провідних російських нафтових компаній вже продемонстрували свою ефективність, а новий пакет санкцій має на меті ще більше поглибити економічну ізоляцію Москви.

Як відомо, президент США Дональд Трамп підтримав ініціативу Конгресу щодо запровадження нових, жорстких санкцій проти Росії, які можуть зачепити і треті країни.

Під час спілкування з журналістами, на запитання, чи настав час Конгресу ухвалити законопроєкт для посилення тиску на Росію та Володимира Путіна, Трамп відповів: «Я чув, що вони так роблять, і мене це влаштовує».

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки. Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну. 

