«Мені набридло». Прем'єр Британії різко пройшовся по США

Єгор Голівець
фото: Reuters

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про втому від впливу глобальних політичних рішень на рахунки за енергію для британців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

За словами Стармера, рахунки за електроенергію у Великій Британії залишаються нестабільними через міжнародні кризи, спричинені діями президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

«Мені набридло, що сім’ї по всій країні бачать, як їхні рахунки за електроенергію то зростають, то зменшуються, а рахунки підприємств за електроенергію також зростають і зменшуються через дії Путіна чи Трампа в усьому світі», – наголосив прем’єр.

Він підкреслив, що уряд прагне зменшити залежність країни від зовнішніх факторів і забезпечити стабільність енергетичного ринку. За його словами, Велика Британія має стати «країною, де люди не залежать від подій за кордоном».

Стармер також акцентував на необхідності стабілізації ситуації на Близькому Сході та відновлення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку, що є ключовим маршрутом для постачання енергоносіїв.

Він зазначив, що Лондон разом із союзниками працює над «практичним планом» для якнайшвидшого відновлення морської логістики після досягнення режиму припинення вогню в регіоні.

Окрім цього, прем’єр розкритикував удари на Близькому Сході, заявивши, що вони «мають припинитися», попри невизначеність щодо деталей можливого перемир’я.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує провести аудит союзників по НАТО, щоб визначити країни, які не забезпечили достатню підтримку під час війни проти Ірану.

Читайте також

Кремль готується до війни у режимі економічної кризи: що стоїть за стратегією
Росія входить у режим економічної кризи
3 квiтня, 13:57
Викрадення американської журналістки у Багдаді: з'явилися нові деталі
Викрадення американської журналістки у Багдаді: з'явилися нові деталі
1 квiтня, 04:59
ЄС міг підтримати Трампа в обмін на гарантії для України
DW: війна на Близькому Сході дала шанс Україні на гарантії безпеки – як ЄС його втратив
21 березня, 01:29
Трамп готує розширення коаліції: Японію можуть долучити до війни
Трамп почав тиснути на Японію через війну з Іраном
19 березня, 13:21
Володимир Зеленський, Кір Стармер і Марк Рютте обговорили ситуацію навколо Ірану та її вплив на Україну і всю Європу
Посилення оборони України й Європи. Президент розповів про зустріч зі Стармером і Рютте
17 березня, 20:49
Президент США Дональд Трамп
Війна на Близькому Сході. У Трампа немає хороших карт і це наша проблема
16 березня, 08:34
Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах, до 11 квітня
Трамп пояснив, коли США можуть відновити санкції проти російської нафти
15 березня, 02:38
Енергетична пастка Трампа: як війна в Ірані допомагає Росії вийти з ізоляції
Енергетична пастка Трампа: як війна в Ірані допомагає Росії вийти з ізоляції
11 березня, 04:15
Удар по заводу у Брянську, деталі розмови Трампа та Путіна. Головне за 10 березня 2026 року
Удар по заводу у Брянську, деталі розмови Трампа та Путіна. Головне за 10 березня 2026 року
10 березня, 21:10

Трамп оголосив про «найпотужніший перезапуск у світі»
Трамп оголосив про «найпотужніший перезапуск у світі»
The Times: Трамп узявся карати партнерів. США виставили рахунок Європі
The Times: Трамп узявся карати партнерів. США виставили рахунок Європі
ЄС посилив тиск на Сербію. Дружба з Росією вилізла боком
ЄС посилив тиск на Сербію. Дружба з Росією вилізла боком
Кремль допустив поразку Орбана на виборах: що сталося
Кремль допустив поразку Орбана на виборах: що сталося
Скандал між Ватиканом та Білим домом ставить під удар головне свято США: подробиці
Скандал між Ватиканом та Білим домом ставить під удар головне свято США: подробиці

«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Сьогодні, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
