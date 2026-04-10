«Мені набридло». Прем'єр Британії різко пройшовся по США

Стармер звинуватив дії Трампа і Путіна у стрибках тарифів і нестабільності ринку

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про втому від впливу глобальних політичних рішень на рахунки за енергію для британців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

За словами Стармера, рахунки за електроенергію у Великій Британії залишаються нестабільними через міжнародні кризи, спричинені діями президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

«Мені набридло, що сім’ї по всій країні бачать, як їхні рахунки за електроенергію то зростають, то зменшуються, а рахунки підприємств за електроенергію також зростають і зменшуються через дії Путіна чи Трампа в усьому світі», – наголосив прем’єр.

Він підкреслив, що уряд прагне зменшити залежність країни від зовнішніх факторів і забезпечити стабільність енергетичного ринку. За його словами, Велика Британія має стати «країною, де люди не залежать від подій за кордоном».

Стармер також акцентував на необхідності стабілізації ситуації на Близькому Сході та відновлення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку, що є ключовим маршрутом для постачання енергоносіїв.

Він зазначив, що Лондон разом із союзниками працює над «практичним планом» для якнайшвидшого відновлення морської логістики після досягнення режиму припинення вогню в регіоні.

Окрім цього, прем’єр розкритикував удари на Близькому Сході, заявивши, що вони «мають припинитися», попри невизначеність щодо деталей можливого перемир’я.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує провести аудит союзників по НАТО, щоб визначити країни, які не забезпечили достатню підтримку під час війни проти Ірану.