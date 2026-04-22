Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Іран стратив фігуранта справи про шпигунство: деталі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Іран стратив фігуранта справи про шпигунство: деталі
Іран стратив ексспівробітника атомної галузі за шпигунство
фото: Euronews

Влада заявила про зв’язок із «Моссадом», правозахисники подали протилежну версію

Іран стратив колишнього працівника Організації з атомної енергії Мехді Фаріда, якого обвинувачували у шпигунстві на користь Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Euronews.

За інформацією судового медіаресурсу Mizan, Фарід діяв за вказівками ізраїльської розвідки Моссад. Зокрема, він намагався «заразити» внутрішню мережу секретної оборонної структури та надав до неї доступ стороннім особам.

Іранська сторона стверджує, що обвинувачений передав ізраїльській стороні дані про структуру об’єктів, розташування будівель, систему охорони та інформацію про співробітників. Під час судового процесу Фарід «зізнався» у співпраці з ізраїльською розвідкою, зазначають офіційні джерела.

За даними правозахисників, його затримали взимку 2022 року та утримували у в’язниці Евін. Спочатку суд призначив йому 10 років ув’язнення, однак пізніше вирок було змінено на смертну кару.

Водночас іранська правозахисна організація Hengaw подає іншу версію подій. За її інформацією, Фарід був студентом факультету інформаційних технологій і відмовився співпрацювати з особами, пов’язаними з Ізраїлем.

За даними організації, він самостійно звернувся до служби безпеки та передав отриману інформацію і гроші, однак попри це його звинуватили у «розголошенні інформації та співпраці з Ізраїлем».

Нагадаємо, що два іранські нафтові танкери змогли обійти встановлену США морську блокаду в Перській затоці та вийти в Аравійське море. 

Йдеться про судна Hero II та Hedy під прапором Ірану, які перетнули умовну лінію блокади 20 квітня. Сукупно ці танкери здатні перевозити до 4 мільйонів барелів нафти.

За даними аналітиків, вони стали частиною ширшої операції з обходу обмежень: флотилія суден, що діяла поза контролем американських військових кораблів, змогла доставити на ринок близько 9 мільйонів барелів нафти.

Фахівці зазначають, що ідентифікувати ці танкери вдалося лише за допомогою супутникового спостереження. Для уникнення контролю екіпажі вимикали транспондери, що ускладнює відстеження маршрутів суден у реальному часі.

Теги: Іран шпигун Ізраїль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua