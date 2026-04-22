Іран стратив фігуранта справи про шпигунство: деталі

Влада заявила про зв’язок із «Моссадом», правозахисники подали протилежну версію

Іран стратив колишнього працівника Організації з атомної енергії Мехді Фаріда, якого обвинувачували у шпигунстві на користь Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Euronews.

За інформацією судового медіаресурсу Mizan, Фарід діяв за вказівками ізраїльської розвідки Моссад. Зокрема, він намагався «заразити» внутрішню мережу секретної оборонної структури та надав до неї доступ стороннім особам.

Іранська сторона стверджує, що обвинувачений передав ізраїльській стороні дані про структуру об’єктів, розташування будівель, систему охорони та інформацію про співробітників. Під час судового процесу Фарід «зізнався» у співпраці з ізраїльською розвідкою, зазначають офіційні джерела.

За даними правозахисників, його затримали взимку 2022 року та утримували у в’язниці Евін. Спочатку суд призначив йому 10 років ув’язнення, однак пізніше вирок було змінено на смертну кару.

Водночас іранська правозахисна організація Hengaw подає іншу версію подій. За її інформацією, Фарід був студентом факультету інформаційних технологій і відмовився співпрацювати з особами, пов’язаними з Ізраїлем.

За даними організації, він самостійно звернувся до служби безпеки та передав отриману інформацію і гроші, однак попри це його звинуватили у «розголошенні інформації та співпраці з Ізраїлем».

Нагадаємо, що два іранські нафтові танкери змогли обійти встановлену США морську блокаду в Перській затоці та вийти в Аравійське море.

Йдеться про судна Hero II та Hedy під прапором Ірану, які перетнули умовну лінію блокади 20 квітня. Сукупно ці танкери здатні перевозити до 4 мільйонів барелів нафти.

За даними аналітиків, вони стали частиною ширшої операції з обходу обмежень: флотилія суден, що діяла поза контролем американських військових кораблів, змогла доставити на ринок близько 9 мільйонів барелів нафти.

Фахівці зазначають, що ідентифікувати ці танкери вдалося лише за допомогою супутникового спостереження. Для уникнення контролю екіпажі вимикали транспондери, що ускладнює відстеження маршрутів суден у реальному часі.