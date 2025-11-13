Нетаньягу подякував Трампу за підтримку та заклик до помилування

Трамп у листі президенту Ізраїлю просив помилувати Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до президента США Дональда Трампа зі словами вдячності. Нетаньягу написав відповідний допис у соціальній мережі, передає «Главком».

«Дякую Вам, президенте Трампе, за Вашу неймовірну підтримку. Як завжди, Ви одразу переходите до суті та кажете правду. Я з нетерпінням чекаю на продовження нашого партнерства для зміцнення безпеки та поширення миру», – написав ізраїльський прем'єр.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп надіслав листа президенту Ізраїлю Ісааку Герцогу з проханням розглянути можливість помилування прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, який перебуває під судом за корупційними звинуваченнями.

Трамп у листі зазначив, що справа проти Нетаньягу є політичною та невиправданою, і наголосив на їхній спільній боротьбі з сильними супротивниками Ізраїлю, включно з Іраном.

Офіс президента Ізраїлю відповів, що для отримання помилування необхідно подати офіційний запит відповідно до встановлених процедур. Трамп неодноразово просив помилувати свого близького союзника. Нетаньягу тривалий час перебуває під судом за звинуваченням у корупції і не визнає себе винним.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта. Генеральна прокуратура міста Стамбул видала ордери на арешт 37 ізраїльських посадовців, включно з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу. Їм висунуто звинувачення у «геноциді» та «злочинах проти людяності» у Секторі Гази.