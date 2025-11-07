Трамп: Індія здебільшого припинила купувати російську нафту

Американський лідер натякнув на можливий візит до Індії

Індія здебільшого припинила купувати російську нафту після санкцій і тарифів з боку Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа.

Журналіст запитав у американського лідера, як проходять його переговори з прем'єром Індії Нарендрою Моді. «Відмінно, все йде добре. Він припинив, здебільшого припинив купувати нафту в Росії», – відповів Трамп.

Очільник США додав, що Моді запрошує його відвідати Індію. Американський президент пообіцяв, що здійснить такий візит. За словами Трампа, він може полетіти до Індії наступного року.

Крім того, Трамп сказав, що експорт із Росії «значно скоротився» та висловив сподівання на швидке завершення війни в Україні. «Я можу сказати, що експорт з Росії значно скоротився. Ми просто хотіли б бачити кінець війни. Багато людей гине. Багато російських солдатів гине. Тож ми думаємо, що в якийсь момент вони стануть розумними та зроблять це – зупинять війну», – додав американський лідер.

Нагадаємо, індійські нафтопереробні заводи не розміщували нових замовлень на закупівлю російської нафти з моменту введення санкцій, оскільки чекають на роз'яснення від уряду та постачальників. Деякі нафтопереробні заводи звертаються до спотових ринків, щоб задовольнити свої потреби в сирій нафті, повідомили джерела. Державна компанія Indian Oil оголосила тендер на закупівлю нафти, а конгломерат Reliance Industries збільшив обсяги закупівель на спотових ринках.