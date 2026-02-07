Трамп вимагає перейменувати вокзал та аеропорт на свою честь в обмін на фінансування

Минулого місяця Трамп повідомив лідеру меншості в Сенаті Чаку Шумеру, що він готовий скасувати замороження мільярдів доларів, але якщо нью-йоркський вокзал Пенн-Стейшн і вашингтонський міжнародний аеропорт Даллес на його честь

Президент США Дональд Трамп висунув незвичну умову для розблокування коштів на масштабний інфраструктурний проєкт у Нью-Йорку. Як повідомляє CNN з посиланням на власні джерела, глава Білого дому висловив готовність розморозити мільярдні субсидії лише в разі перейменування знакових транспортних об’єктів на його честь. Зокрема, йдеться про залізничний вокзал Пенн-Стейшн у Нью-Йорку та міжнародний аеропорт імені Даллеса у Вашингтоні. Про це пише «Главком».

Цю пропозицію Трамп озвучив під час особистого спілкування з лідером меншості в Сенаті Чаком Шумером. Сенатор відхилив вимогу президента, пояснивши, що не має юридичних повноважень приймати рішення про перейменування стратегічних об'єктів. Попри це, адміністрація президента продовжує утримувати понад $16 млрд, які призначалися для проєкту Gateway – будівництва нового залізничного тунелю під річкою Гудзон, що має з’єднати Нью-Йорк та Нью-Джерсі.

Затримка фінансування вже призвела до юридичного протистояння. Влада штатів Нью-Йорк та Нью-Джерсі подала судовий позов проти адміністрації Трампа, наполягаючи на незаконності замороження виділених коштів. Поки триває суперечка щодо назв, реалізація одного з найважливіших транспортних проєктів Східного узбережжя залишається під питанням через політичні розбіжності між Білим домом та керівництвом штатів.

Як відомо, у Гамбурзькій державній опері відбулася світова прем’єра опери «Рай монстрів» (Monster’s Paradise), створеної лауреатом Нобелівської премії Ельфріде Єлінек та композиторкою Ольгою Нойвірт. Постановка пропонує глядачам гротескний образ «Президента-короля», у якому легко вгадуються риси Дональда Трампа. Художній керівник театру Тобіас Кратцер зазначив, що цей твір балансує на межі між сатирою та реальністю, оскільки сучасні політичні події дедалі частіше нагадують театральний фарс.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп не оцінив 68-му церемонію вручення премії «Ґреммі». Глава Білого дому розкритикував висловлювання, які прозвучали сцені від ведучого заходу Тревора Ноа. Американський президент погрожує ведучому судовим позовом.

Тревора Ноа пожартував, порівнявши прагнення Трампа приєднати Гренландію та бажання артистів здобути премію «Ґреммі». Також ведучий згадав про острів фінансиста Джеффрі Епштейна. «Це Ґреммі, яку хоче кожен артист – майже так само сильно, як Трамп хоче Гренландію. Що має сенс, бо після смерті Епштейна йому потрібен новий острів, щоб проводити час з Біллом Клінтоном», – сказав ведучий.