Трамп розкритикував «Ґреммі» через жарти про його причетність до подій на острові Епштейна

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Трамп розкритикував «Ґреммі» через жарти про його причетність до подій на острові Епштейна
Дональд Трамп назвав церемонію «Ґреммі» сміттям
фото: Getty Images

Дональд Трамп пригрозив ведучому «Ґреммі» судом через його висловлювання

Президент США Дональд Трамп не оцінив 68-му церемонію вручення премії «Ґреммі». Глава Білого дому розкритикував висловлювання, які прозвучали сцені від ведучого заходу Тревора Ноа. Американський президент погрожує ведучому судовим позовом. Про це пише «Главком» із посиланням на Billboard.

Тревора Ноа пожартував, порівнявши прагнення Трампа приєднати Гренландію та бажання артистів здобути премію «Ґреммі». Також ведучий згадав про острів фінансиста Джеффрі Епштейна. «Це Ґреммі, яку хоче кожен артист – майже так само сильно, як Трамп хоче Гренландію. Що має сенс, бо після смерті Епштейна йому потрібен новий острів, щоб проводити час з Біллом Клінтоном», – сказав ведучий.

Через це Дональд Трамп назвав церемонією «сміттям» та розкритикував її. «Премія «Ґреммі» найгірша. Її практично неможливо дивитися! CBS пощастило, що це сміття більше не засмічує їхній ефір», – написав Трамп.

Також він заперечив звинувачення Тревора Ноа про те, що він відвідував острів Епштейна. «Ной неправильно сказав про мене, що Дональд Трамп і Білл Клінтон проводили час на острові Епштейн. Неправильно! Я не можу говорити за Білла, але я ніколи не був на острові Епштейн, ані деінде поблизу, і до сьогоднішньої неправдивої та наклепницької заяви мене ніколи не звинувачували в тому, що я там перебував, навіть фейковими новинами», – написав президент США у власній соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп також пригрозив судовим позовом ведучому Тревору Ноа. Зокрема, президент США заявив, що його адвокати подадуть до суду на «бідного, жалюгідного, безталанного, дурня-ведучого». Від ведучого поки що реакції на заяви президента не було.

До слова, ведучий Тревор Ноа згадав у своєму жарті про невеликий приватний острів у США, яким раніше володів злочинець Джеффрі Епштейн. Тож острів неофіційно називали островом Епштейна, де відбувалися сексуальні злочини, у яких його звинуватили.

Нагадаємо, як конгресмени-демократи комітету з нагляду Палати представників оприлюднили нові фото зі справи фінансиста Джеффрі Епштейна, якого засудили за сексуальні злочини. На світлинах зі злочинцем Епштейном можна побачити не лише президента США Дональда Трампа та експрезидента США Білла Клінтона, але й представників королівської родини, відомих акторів та особистостей.

Згодом міністерство юстиції США 30 січня оприлюднило новий масштабний масив так званих файлів Епштейна – документів, пов’язаних зі справою фінансиста, сексуального злочинця та торговця людьми Джеффрі Епштейна. У матеріалах, за даними американських медіа, ім’я президента США Дональда Трампа згадується тисячі разів, однак сам Мін’юст наголошує, що ці документи містять переважно свідчення, заяви та перекази, які не були підтверджені в судовому порядку.

Також повідомлялося, що міністерство юстиції США не має підстав для розслідування повідомлень про ймовірну причетність президента Дональда Трампа до справи засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, оскільки ці твердження є неперевіреними та ґрунтуються на анонімних або непрямих свідченнях.

Раніше «Главком» писав про те, що справа покійного фінансистаДжеффрі Епштейна отримала продовження, у оприлюднених понад трьох мільйонах архівних документів. Файли проливають світло на ймовірні зв’язки мільярдера з російськими спецслужбами. Згідно з матеріалами, мережа Епштейна могла бути масштабною операцією КДБ/ФСБ із залучення впливових осіб світу в «медову пастку» для збору компромату. 

Трамп розкритикував «Ґреммі» через жарти про його причетність до подій на острові Епштейна
Трамп розкритикував «Ґреммі» через жарти про його причетність до подій на острові Епштейна
