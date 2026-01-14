Трамп: США очікують на «точну» кількість загиблих в Ірані, перш ніж діяти

Трамп заявив, що він дізнається про те, що відбувається в Ірані через 20 хвилин, після чого буде ухвалено рішення про подальші дії США

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що очікує звіту про кількість людей, які загинули в Ірані з початку протестів минулого місяця, оскільки відключення інтернету ускладнило питання про кількість загиблих. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

«Вбивство виглядає серйозним, але ми ще не знаємо напевно. Я дізнаюся протягом 20 хвилин. Ми діятимемо відповідно», – сказав він.

Протягом останнього тижня президент посилив погрози втручання США в Іран, заявивши, що Ісламська Республіка «заплатить ціну» за сотні вбитих іранців. Але Трамп, схоже, використовував більш обережну риторику, коли журналісти 13 січня запитали його про те, які дії він вживе.

«Мені здається, що вони поводилися дуже погано, але це не підтверджено», – сказав він.

Раніше американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до президента Дональда Трампа з вимогою вжити найжорсткіших заходів проти верховного лідера Ірану. Політик назвав аятолу Алі Хаменеї «Гітлером нашого часу».

Нагадаємо, посольство США в Ірані оприлюднило термінове звернення до американських громадян із закликом негайно виїхати з країни. Зазначається, що протести по всьому Ірану стрімко загострюються і будь-якої миті можуть перерости в масштабне насильство, що загрожує арештами та травмами. Ситуація ускладнюється блокуванням доріг, перебоями в роботі громадського транспорту та відключенням інтернету.

До слова, через тривале відключення інтернету в Ірані справжні масштаби загибелі протестувальників залишаються невідомими. Правозахисники побоюються, що реальна кількість жертв суттєво вища за підтверджені показники.

Агенція HRANA наразі зафіксувала щонайменше 1850 загиблих та понад 16,7 тис. затриманих з початку грудневих заворушень, проте наголошує, що це лише верифіковані випадки.