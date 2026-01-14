Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп: США очікують на «точну» кількість загиблих в Ірані, перш ніж діяти

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп: США очікують на «точну» кількість загиблих в Ірані, перш ніж діяти
фото: The White house/Facebook

Трамп заявив, що він дізнається про те, що відбувається в Ірані через 20 хвилин, після чого буде ухвалено рішення про подальші дії США

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що очікує звіту про кількість людей, які загинули в Ірані з початку протестів минулого місяця, оскільки відключення інтернету ускладнило питання про кількість загиблих. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

«Вбивство виглядає серйозним, але ми ще не знаємо напевно. Я дізнаюся протягом 20 хвилин. Ми діятимемо відповідно», – сказав він. 

Протягом останнього тижня президент посилив погрози втручання США в Іран, заявивши, що Ісламська Республіка «заплатить ціну» за сотні вбитих іранців. Але Трамп, схоже, використовував більш обережну риторику, коли журналісти 13 січня запитали його про те, які дії він вживе.

«Мені здається, що вони поводилися дуже погано, але це не підтверджено», – сказав він.

Раніше американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до президента Дональда Трампа з вимогою вжити найжорсткіших заходів проти верховного лідера Ірану. Політик назвав аятолу Алі Хаменеї «Гітлером нашого часу».

Нагадаємо, посольство США в Ірані оприлюднило термінове звернення до американських громадян із закликом негайно виїхати з країни. Зазначається, що протести по всьому Ірану стрімко загострюються і будь-якої миті можуть перерости в масштабне насильство, що загрожує арештами та травмами. Ситуація ускладнюється блокуванням доріг, перебоями в роботі громадського транспорту та відключенням інтернету.

До слова, через тривале відключення інтернету в Ірані справжні масштаби загибелі протестувальників залишаються невідомими. Правозахисники побоюються, що реальна кількість жертв суттєво вища за підтверджені показники. 

Агенція HRANA наразі зафіксувала щонайменше 1850 загиблих та понад 16,7 тис. затриманих з початку грудневих заворушень, проте наголошує, що це лише верифіковані випадки.

Теги: Дональд Трамп США Іран протест

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці працюють на місці події після повідомлень про те, що співробітники федеральної імміграційної служби стріляли та поранили людей у ​​Портленді
У Портленді міграційні агенти поранили двох людей
9 сiчня, 04:59
Протести біля Білого дому проти захоплення Мадуро
CNN: Білий дім заявив, що США не причетні до стрілянини у Венесуелі
6 сiчня, 04:55
Як ситуація у Венесуелі вплинула на світовий ринок нафти: поясненя Reuters
Як ситуація у Венесуелі вплинула на світовий ринок нафти: поясненя Reuters
5 сiчня, 01:57
Світ трьох центрів сили і місце України
Місце України у новій реальності
4 сiчня, 22:22
Ніколас Мадуро ввів надзвичайний стан у Венесуелі
У Венесуелі введено надзвичайний стан
3 сiчня, 10:08
Після переговорів із Зеленським Трамп зателефонує Путіну
Після переговорів із Зеленським Трамп зателефонує Путіну
28 грудня, 2025, 22:23
Трамп заявив про зниження цін на ліки на «тисячі відсотків»
Трамп заявив про зниження цін на ліки на «тисячі відсотків»
23 грудня, 2025, 10:06
NBC News: Нетаньягу готує для Трампа план нових ударів по Ірану
NBC News: Нетаньягу готує для Трампа план нових ударів по Ірану
21 грудня, 2025, 02:56
Трамп зробив декілька заяв про російсько-українську війну
Треба звести Росію та Україну до спільного бачення – Трамп
15 грудня, 2025, 23:31

Політика

Росія розкритикувала погрози США завдати удару по Ірану
Росія розкритикувала погрози США завдати удару по Ірану
Трамп: США очікують на «точну» кількість загиблих в Ірані, перш ніж діяти
Трамп: США очікують на «точну» кількість загиблих в Ірані, перш ніж діяти
Французькі фермери перекривають столицю через дешевий імпорт
Французькі фермери перекривають столицю через дешевий імпорт
Білий дім опублікував фото Трампа на тлі карти Гренландії 
Білий дім опублікував фото Трампа на тлі карти Гренландії 
Будапешт призначив дату парламентських виборів
Будапешт призначив дату парламентських виборів
Литва виступила із заявою проти відновлення діалогу ЄС з Путіним
Литва виступила із заявою проти відновлення діалогу ЄС з Путіним

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua