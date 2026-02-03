Головна Світ Політика
Білий дім озвучив реакцію Трампа на масований удар РФ по Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Білий дім озвучив реакцію Трампа на масований удар РФ по Україні
Керолайн Леввіт заявила, що реакція Дональда Трампа на жаль, не була несподіванкою
скріншот з відео

Президент США заявив, що не був здивований нічною атакою

Президент США Дональд Трамп не був здивований черговим масованим російським обстрілом України в ніч на 3 лютого. Про це повідомиляє «Главком» з посиланням на коментар речниці Білого дому Керолайн Левітт у коментарі ЗМІ.

За її словами, вона обговорила атаку з Трампом уранці, і його реакція не була несподіваною. «Я розмовляла з президентом про це сьогодні вранці, і його реакція, на жаль, не була несподіванкою. Це дві країни, які вже кілька років ведуть дуже жорстоку війну, війну, яка ніколи б не почалася, якби президент все ще був при владі. Вона почалася через слабкість і некомпетентність попереднього президента Джо Байдена», – зазначила вона.

У ніч з 2 на 3 лютого російська армія здійснила наймасованіший комбінований удар по Україні з початку року. За даними, було запущено понад 70 ракет різних типів і 450 ударних дронів.

Основними цілями стали енергетична інфраструктура та великі міста: Київ, Харків, Одеса та Дніпро. Внаслідок атаки є загиблі та поранені цивільні, а також зафіксовано руйнування житлових будинків і об’єктів критичної інфраструктури.

На тлі масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україна очікує на чітку міжнародну реакцію, зокрема з боку Сполучених Штатів. Володимир Зеленський наголосив, що атаки тривають попри дипломатичні сигнали про необхідність стриманості та зменшення ескалації в зимовий період.

Українська влада розцінює ці дії як свідомий тиск на цивільне населення та спробу використати енергетичну вразливість як інструмент війни. У цьому контексті заклики до міжнародної відповіді розглядаються як елемент стримування та демонстрації того, що подальша агресія не залишатиметься без реакції.

США Дональд Трамп ракетна атака

