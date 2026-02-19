Трамп заявив, що Рада миру «стежитиме» за ООН

Глава Білого дому стверджує, що Рада миру контролюватиме роботу ООН

Президент США Дональд Трамп заявив, що Рада миру планує «дуже тісно» співпрацювати з Організацією Об'єднаних Націй у майбутньому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію Білого дому.

Глава Білого дому під час засідання Ради миру заявив, що ООН мала б бути більш залученою до вирішення конфліктів, ніж це є зараз. «Одного дня мене тут не буде. Організація Об'єднаних Націй, на мою думку, стане набагато сильнішою. Рада миру буде майже контролювати діяльність Організації Об'єднаних Націй і стежити за тим, щоб вона працювала належним чином», – сказав він

Крім того, американський президент зазначив, що якщо ООН потребуватиме допомоги «у фінансовому плані», Рада миру готова втрутитися. Варто зазначити, що більшість країн, які Трамп запросив до членства в Раді миру, відмовилися від пропозиції через побоювання, що організація прагне замінити ООН.

Нагадаємо, перше засідання Ради миру офіційно розпочалося у Вашингтоні. Очільник Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що США виділять $10 млрд на діяльність Ради миру, яка має на меті вирішення міжнародних конфліктів. «Хочу повідомити вам, що Сполучені Штати виділять $10 млрд на діяльність Ради миру», – сказав Трамп, додавши, що ця сума «є дуже невеликою, якщо порівняти її з витратами на війну».

Трамп заявляв, що новостворена Рада миру потенційно може стати заміною Організації Об'єднаних Націй. Попри це, він вважає за доцільне зберегти ООН, оскільки вона володіє «колосальним потенціалом», який, проте, досі не був реалізований.