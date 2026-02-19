Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив, що Рада миру «стежитиме» за ООН

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив, що Рада миру «стежитиме» за ООН
Президент США вважає, що Організація Об'єднаних Націй має активніше долучатися до вирішення конфліктів
скриншот з трансляції Білого дому

Глава Білого дому стверджує, що Рада миру контролюватиме роботу ООН

Президент США Дональд Трамп заявив, що Рада миру планує «дуже тісно» співпрацювати з Організацією Об'єднаних Націй у майбутньому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію Білого дому.

Глава Білого дому під час засідання Ради миру заявив, що ООН мала б бути більш залученою до вирішення конфліктів, ніж це є зараз. «Одного дня мене тут не буде. Організація Об'єднаних Націй, на мою думку, стане набагато сильнішою. Рада миру буде майже контролювати діяльність Організації Об'єднаних Націй і стежити за тим, щоб вона працювала належним чином», – сказав він

Крім того, американський президент зазначив, що якщо ООН потребуватиме допомоги «у фінансовому плані», Рада миру готова втрутитися. Варто зазначити, що більшість країн, які Трамп запросив до членства в Раді миру, відмовилися від пропозиції через побоювання, що організація прагне замінити ООН.

Нагадаємо, перше засідання Ради миру офіційно розпочалося у Вашингтоні. Очільник Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що США виділять $10 млрд на діяльність Ради миру, яка має на меті вирішення міжнародних конфліктів. «Хочу повідомити вам, що Сполучені Штати виділять $10 млрд на діяльність Ради миру», – сказав Трамп, додавши, що ця сума «є дуже невеликою, якщо порівняти її з витратами на війну».

Трамп заявляв, що новостворена Рада миру потенційно може стати заміною Організації Об'єднаних Націй. Попри це, він вважає за доцільне зберегти ООН, оскільки вона володіє «колосальним потенціалом», який, проте, досі не був реалізований.

Читайте також:

Теги: ООН Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп прокоментував майбутні переговори у Женеві
Трамп прокоментував майбутні переговори у Женеві
17 лютого, 02:57
Із нагоди Дня святого Валентина Білий дім потішив неоднозначними листівками
Білий дім опублікував валентинки з Ніколасом Мадуро та Гренландією
14 лютого, 18:16
Путін і його друзі не у в'язниці: Зеленський розповів на які компроміси пішла Україна заради миру
Путін і його друзі не у в'язниці: Зеленський розповів на які компроміси пішла Україна заради миру
14 лютого, 03:31
Вікторія Гончарук стала бойовою медикинею на війні в Україні у 22 роки
Парамедикиня розповіла, чому обрала передову замість роботи в Нью-Йорку
4 лютого, 12:47
Іранські катери спробували зупинити американський танкер
Озброєні човни Ірану наблизилися до танкера США в Ормузькій протоці
3 лютого, 20:26
Президент повідомив, що переговорна група зверталася до нього за консультацією, і він підтвердив готовність України дотримуватися дзеркального ставлення у цьому питанні
Путін не битиме по енергетиці? Зеленський розказав, що відбулося в Абу-Дабі
30 сiчня, 10:00
Європейські лідери стурбовані непередбачуваністю президента США
Фіцо після зустрічі з Трампом заявив, що стурбований його «психологічним станом» – ЗМІ
28 сiчня, 09:37
Трамп залишатиметься головою ради доти, доки не вирішить подати у відставку
Трамп може очолити Раду миру довічно – Bloomberg
21 сiчня, 06:40
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом звинуватив Європу у слабкості перед Трампом
Губернатор Каліфорнії розкритикував Трампа і позицію європейських лідерів
20 сiчня, 15:40

Політика

Президент Євроради відвідав поранених українських військових у лікарні Осло
Президент Євроради відвідав поранених українських військових у лікарні Осло
Франція виділяє Україні десятки мільйонів євро на відновлення енергетики
Франція виділяє Україні десятки мільйонів євро на відновлення енергетики
Президент Польщі підписав закон про нові правила допомоги українським біженцям
Президент Польщі підписав закон про нові правила допомоги українським біженцям
Білоруський політвʼязень Статкевич вийшов із вʼязниці
Білоруський політвʼязень Статкевич вийшов із вʼязниці
Трамп заявив, що Рада миру «стежитиме» за ООН
Трамп заявив, що Рада миру «стежитиме» за ООН
Президент Литви позбавив державної нагороди соратника Януковича
Президент Литви позбавив державної нагороди соратника Януковича

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua