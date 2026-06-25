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Трамп визнав: у Зеленського є козирі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Трамп визнав: у Зеленського є козирі
Рютте приїхав до Білого дому переконувати Трампа в надійності європейських союзників
скрін із відео

Президент США: Зеленський сміливий, має чудову техніку і чудових людей

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський «непогано справляється» з війною і назвав його сміливим. Слова пролунали під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію зустрічі.

«Він тримається»

Один із журналістів нагадав Трампу, що той любить переможців, і запитав, чи вважає він Зеленського переможцем. «Ну, у нього все досить добре. Як не крути, у нього все досить добре. Він щонайменше тримається, – відповів президент США. – Дуже багато людей гине з обох боків, але, думаю, він непогано справляється».

Трамп також відзначив особисті якості українського лідера та стан армії: «Треба визнати, що він сміливий. У нього чудова техніка, але в нього й чудові люди. У нього є бійці», – додав він.

Рютте в Овальному кабінеті

Зустріч була присвячена питанням трансатлантичних інвестицій в оборону та операціям НАТО. Рютте переконував Трампа, що європейські союзники підтримали США під час іранської кампанії, і демонстрував графіки оборонних витрат.

Сам Трамп залишився незадоволеним. «Нас підвели, – заявив він. – Ми взагалі не потребували допомоги, але було б приємно, якби союзники сказали: «Хочемо допомогти». Особливо дісталося Іспанії: «Жахливо. Вони думають, що сидять на шиї. Іспанія – погана компанія». Трамп також висловив розчарування Італією, Великою Британією, Францією та Німеччиною.

Натомість він похвалив Польщу і підтвердив, що поїде на саміт НАТО з поваги до президента Туреччини Ердогана.

Нагадаємо, минулого тижня на саміті G7 Трамп сказав Зеленському, що його вразили останні воєнні успіхи України. За даними Axios, американський президент також був у захваті від операції «Павутина», під час якої вдалося знищити та пошкодити десятки російських літаків. До слова, сьогодні у Держдепі США визнали, що Україна наразі виграє війну.

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Теги: ЗСУ фронт Вашингтон президент Україна Володимир Зеленський Іспанія Дональд Трамп саміт зброя Марк Рютте

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