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FT: Трамп захопився операціями України в глибокому тилу РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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FT: Трамп захопився операціями України в глибокому тилу РФ
Трамп сказав Зеленському, що його вразили дії ЗСУ
фото: Офіс Президента

Під час саміту G7 президент США нібито високо оцінив українські удари по російській території та побачив ознаки зміни ситуації на фронті

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з президентом України Володимиром Зеленським позитивно відгукнувся про останні українські удари по військових цілях углиб території Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Financial Times.

Під час саміту G7 Трамп заявив Зеленському, що він «надзвичайно вражений і захоплений військовими результатами» України. Йшлося про посилення кампанії далекобійних ударів по об'єктах на російській території. Financial Times зазначає, що такі оцінки можуть свідчити про зміни в настроях частини американського керівництва щодо перебігу війни.

Видання нагадує, що ще у березні представники американської розвідки вважали, що Росія має перевагу на полі бою. Водночас останніми місяцями, за словами європейських дипломатів, американські посадовці більше не переконані в тому, що Москва виграє війну.

Високопосадовці української влади повідомили Financial Times, що бачать ознаки посилення підтримки Києва з боку Дональда Трампа та його готовності чинити більший тиск на Росію.

Водночас українська сторона продовжує обережно оцінювати такі сигнали. Як зазначає видання, у Києві пам'ятають про попередні заяви та обіцянки Трампа, які не завжди реалізовувалися на практиці, а також про його попередні позитивні висловлювання щодо Володимира Путіна.

Після зустрічей між Зеленським, Трампом та іншими лідерами на полях саміту G7 українські чиновники висловили стриманий оптимізм щодо перспектив отримання додаткових ракет-перехоплювачів для систем Patriot та розвитку ліцензійного виробництва західного озброєння в Україні.

Один із високопосадовців повідомив виданню, що подальший прогрес залежатиме від переговорів між секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умеровим та американськими представниками.

Раніше Kyiv Independent із посиланням на українського високопосадовця та американських чиновників також повідомляв, що під час зустрічі із Зеленським Трамп висловив сумнів у готовності Росії завершити війну без додаткового тиску.

За інформацією видання, президент США заявив, що не вірить у готовність Москви припинити бойові дії без примусу, і закликав Україну діяти «сміливіше».

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Теги: США Україна переговори Дональд Трамп Володимир Зеленський

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