Трамп пояснив, що заважає Зеленському та Путіну домовитися

Президент США після розмов із лідерами України та Росії заявив, що обидві сторони хочуть досягти певних результатів, але не бачать шляху до цього

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін нібито зацікавлені у пошуку певних домовленостей, однак наразі не розуміють, як саме до них дійти. Таку оцінку американський лідер озвучив після переговорів з обома сторонами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяви Трампа під час спілкування з журналістами.

За словами президента США, останнім часом він провів окремі розмови із Зеленським та Путіним, які оцінив позитивно. «Думаю, вони обидва хочуть щось зробити. Вони просто не знають, як це зробити», – сказав Трамп.

Американський лідер також заявив, що бачить певні передумови для подальших дипломатичних контактів, хоча не став уточнювати, про які саме ініціативи йдеться.

Під час спілкування з журналістами Трамп окремо торкнувся ситуації на фронті та рівня втрат сторін. За його словами, як Україна, так і Росія продовжують втрачати значну кількість військових.

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«Обидві сторони втрачають багато солдатів. Росія втрачає більше, тому що вона є стороною, яка наступає, а коли ти ведеш наступ у війні, то втрачаєш більше. Доволі просто», – зазначив президент США.

Трамп також наголосив, що його розмова з Путіним була «дуже хорошою», а бесіда із Зеленським – «дуже, дуже хорошою».

Водночас американський президент не став деталізувати зміст переговорів і не повідомив про будь-які конкретні домовленості. Заяви Трампа пролунали на тлі активних дискусій щодо можливих шляхів завершення війни та перспектив нового переговорного процесу між Києвом і Москвою.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп відмовився прямо відповідати на запитання журналістів про те, чи вважає Володимира Путіна головним винуватцем повномасштабної війни проти України. Президент США пояснив це тим, що намагається сприяти дипломатичному врегулюванню конфлікту.

Крім того, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що під час саміту G7 Дональд Трамп погодився з висновком західних лідерів про відсутність у Росії серйозного бажання вести реальні мирні переговори щодо припинення війни.