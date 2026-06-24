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Держдеп США визнав: Україна переламала ситуацію на фронті

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Держдеп США визнав: Україна переламала ситуацію на фронті
Джеремі Левін виступив на «Українському обіді» у Гданську напередодні саміту URC-2026
фото з відкритих джерел

Джеремі Левін: ситуацію на фронті вдалося переламати

Заступник державного секретаря США з питань зовнішньої допомоги, гуманітарних справ та свободи віросповідання Джеремі Левін заявив, що Україна змінила баланс сил на фронті після тривалого періоду переваги Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську правду».

Слова Левіна пролунали напередодні Конференції з питань відновлення України (URC-2026), яка 25–26 червня відбудеться у польському Гданську. Українську делегацію очолить прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, яка анонсувала підписання низки угод з міжнародними партнерами, зокрема щодо зміцнення енергетики.

За словами Левіна, Україна зараз активно намагається закріпити нову фазу війни та зрештою її виграти. Ситуацію, за його оцінкою, вже вдалося переламати.

«Наразі ми перебуваємо у становищі, коли Україна виграє війну», – сказав представник Держдепу США.

Він зазначив, що раніше українські сили на полі бою вичікували зими, оскільки росіяни в цей період не йшли в наступ, а закріплювалися на позиціях. Натомість тепер українці наступають, а росіяни чекають зими. Він додав, що навіть у зимовий період Україна змінила динаміку, атакуючи інфраструктуру на території Росії.

«Зараз дуже важливий момент. Україна може продовжувати чинити тиск на полі бою», – констатував Левін.

Він також нагадав, що США розглядають можливість скасування винятку із санкцій на російську нафту, та запевнив, що Вашингтон продовжить співпрацю з європейськими партнерами у цьому питанні. До слова, ще на початку червня держсекретар Марко Рубіо наголошував, що адміністрація може найближчим часом скасувати чинні винятки, а остаточне рішення ухвалюватиме Міністерство фінансів США.

Нагадаємо, минулого тижня на саміті G7 у Франції президент США Дональд Трамп уже казав президенту України Володимиру Зеленському, що вражений останніми воєнними успіхами Києва. ЗМІ також писали, що Трамп у приватній розмові порадив Зеленському діяти сміливіше щодо Росії.

За даними Financial Times, ще у березні представники американської розвідки вважали, що перевагу на полі бою має Росія, однак останніми місяцями оцінки у Вашингтоні почали змінюватися. Українські чиновники, за даними видання, очікують прогресу в переговорах щодо постачання ракет-перехоплювачів Patriot, успіх яких залежатиме від контактів секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умерова з американськими представниками.

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