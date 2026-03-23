Пентагон зупинив операцію проти Ірану, але не на довго

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Пентагон зупинив операцію проти Ірану, але не на довго
США відклали удари по Ірану
фото: forbes

Сполучні штати Америки та Іран близькі до всебічного врегулювання на Близькому Сході

Сполучені Штати та Іран провели «продуктивні та конструктивні» переговори щодо повного врегулювання військових дій на Близькому Сході. На тлі позитивної динаміки діалогу президент Сполучених Штатів Америки розпорядився на п’ять днів відкласти заплановані військові операції проти іранської інфраструктури, інформує «Главком».

У дописі американського президента йдеться що Пентагон отримав доручення відкласти будь-які авіаудари по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на термін у п'ять днів.

«З приємністю повідомляю, що Сполучені Штати Америки та Іран протягом останніх двох днів провели дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного і всебічного врегулювання наших воєнних дій на Близькому Сході», – написав Трамп.

Повідомляється також, що консультації триватимуть протягом наступного тижня для напрацювання фінальних угод.

Новина про можливе замирення вже спричинила зниження напруженості на світових енергетичних ринках. Інвестори сподіваються, що п'ятиденна пауза переросте у довгострокову угоду, яка убезпечить світову економіку від паливного колапсу.

Після цих заяв ціни на нафту Brent почали різко падати, стали близько $100 за барель.

Пентагон зупинив операцію проти Ірану, але не на довго фото 1
фото: скриншот

«Главком» писав, що зранку світові ціни на нафту продовжували демонструвати стабільне зростання. Головним чинником став новий виток напруженості на Близькому Сході, що створює серйозні ризики для стабільності постачань палива на глобальний ринок. у понеділок ціни на нафту коливалися між зростанням і падінням, оскільки інвестори зважували зростання загроз Сполучених Штатів Америки та Ірану щодо енергетичних об'єктів на противагу витоку мільйонів барелів іранської нафти, що перевозилася морем, після того, як Вашингтон тимчасово зняв санкції.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп пригрозив «знищити» електростанції Ірану, якщо той не відкриє повністю Ормузьку протоку протягом 48 годин. 

Нагадаємо, Іран запевняє, що Ормузька протока відкрита. Ця заява пролунала на тлі масштабної військової ескалації в регіоні та нещодавнього оголошення Іраком форс-мажору на експорт нафти. Очільник зовнішньополітичного відомства Ірану стверджує, що Тегеран не закривав Ормузьку протоку.

Пентагон зупинив операцію проти Ірану, але не на довго
Пентагон зупинив операцію проти Ірану, але не на довго
