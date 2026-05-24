AP: Британський флот готовий розмінувати Ормуз – але є умови

Вікторія Літвінова
Десантний корабель RFA Lyme Bay у порту Гібралтару – на борту сотні моряків і дрони для пошуку мін
фото з відкритих джерел
У Гібралтарі стоїть британський десантний корабель RFA Lyme Bay із сотнями моряків на борту – вони готові вирушити до Ормузької протоки для розмінування, але лише після мирної угоди між США та Іраном. Журналісти AP побували на борту й розповідають про деталі місії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Корабель завантажують боєприпасами і морськими дронами із сонаром – вони сканують дно вдвічі швидше за судно з екіпажем на борту. Після виходу з Гібралтару RFA Lyme Bay має з'єднатися з британським есмінцем HMS Dragon і союзними кораблями, пройти через Суецький канал і дійти до Перської затоки.

Офіцер Королівського флоту Джемма Брітон, яка керує групою протимінної боротьби, пояснила: Іран міг розставити «величезну» кількість різноманітних мін – ракетних, тросових або донних, що спрацьовують від звуку, руху чи світла. Зазвичай після виявлення міни водолаз підкладає заряд і відпливає перед підривом. На RFA Lyme Bay випробовують дистанційно керований апарат, який робить це без водолаза.

скрин: відео АР

Пріоритет місії – розчистити транзитний коридор, щоб близько 700 суден, заблокованих у протоці, могли вийти. Повне розмінування, за оцінками, може тривати місяці або навіть роки.

Тисячам кораблів перекрито шлях

Наприкінці лютого Іран фактично закрив протоку у відповідь на удари США та Ізраїлю – через неї проходить близько 20% світових поставок нафти і газу. Щонайменше 6 000 суден не можуть пройти. Трамп розкритикував союзників за пасивність і закликав їх самостійно забезпечити свободу судноплавства.

Міністр збройних сил Британії Ел Карнс, який особисто відвідав корабель разом із журналістами, відкинув звинувачення в показовості місії. «Страховим компаніям потрібна абсолютна впевненість – саме це ми і забезпечимо», – сказав він.

Але невідомо навіть, чи є міни в протоці зараз і чи буде місія взагалі розгорнута. У суботу Трамп опублікував у соцмережах, що угода з Іраном «в основному погоджена» і буде оголошена невдовзі – але це вже не перший раз, коли її описують як близьку до підписання.

«Ми не знаємо, коли американці, іранці та ізраїльтяни дійдуться згоди», – визнав Карнс. Поки що екіпаж RFA Lyme Bay чекає і буде «дуже, дуже готовий».

Нагадаємо, місяць тому «Главком» повідомляв, що міністр енергетики США заявив: для відновлення судноплавства не потрібно знешкоджувати всі міни – достатньо створити безпечний коридор. Раніше Британія і Франція ініціювали створення багатонаціональної коаліції для відновлення судноплавства в протоці – на координаційну зустріч у Лондоні зібралися представники понад 30 країн.

