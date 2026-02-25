Головна Світ Політика
Звернення Трампа. Конгресмени прийшли з протестною символікою

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Звернення Трампа. Конгресмени прийшли з протестною символікою
Марсі Каптур прикріпила на одяг значки прапорів США та УКраїни
фото: Reuters

Торік звернення президента тривало понад півтори години. Очікується, що нинішня промова також буде довгою

Під час звернення президента США Дональда Трампа до Конгресу декілька законодавців з’явилася в залі з одягом та значками протестного характеру. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Представниця від Гаваїв Джилл Токуда одягла білий жакет із написами «Доступність», «Демократія» та «Справедливість» та додала значок із написом «Оприлюднити файли» з натяком на скандал довкола фінансиста та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Звернення Трампа. Конгресмени прийшли з протестною символікою фото 1
фото: Reuters

Конгресменка від Огайо Марсі Каптур прикріпила значки прапорів США та України та додала також значок зі згадкою про оприлюднення файлів Епштейна. 

Звернення Трампа. Конгресмени прийшли з протестною символікою фото 2
фото: Reuters

Водночас сенатор-республіканець Ліндсі Грем тримав капелюх із написом «Зробимо Іран знову великим».

Звернення Трампа. Конгресмени прийшли з протестною символікою фото 3
фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп у ці хвилини виступає з щорічним зверненням перед обома палатами Конгресу, членами уряду та суддями Верховного суду.  Американські ЗМІ зазначають, що під час входу Трампа реакція була менш бурхливою, ніж торік. Частина демократів сиділа мовчки. 

Розпочинаючи промову, Трамп заявив: «Наша нація повернулася, більша, краща, багатша та сильніша, ніж будь-коли раніше».  Трамп заявив, що успадкував країну, яка перебувала в кризі.

Торік звернення президента тривало понад півтори години. Очікується, що нинішня промова також буде довгою.

Дональд Трамп США протест

