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У США народилася дитина із замороженого 30 років тому ембріона

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У США народилася дитина із замороженого 30 років тому ембріона
У США народилася «найстаріша» дитина з ембріона
фото: 123RF/ninelutsk

В американському штаті Теннессі із замороженого 1994 року ембріона народилася дитина

Дитина народилася в США з ембріона, який зберігався 30 із половиною років. Як пише «Главком», про це повідомляє журнал MIT Technology Review.

«Таддеус Деніел Пірс, що з'явився на світ 26 липня, розвинувся з ембріона, який зберігався 30 з половиною років», – йдеться у публікації.

Батьки хлопчика «усиновили» ембріон у жінки на ім'я Лінда Арчерд, яка пройшла процедуру ЕКЗ. Тоді лікарям вдалося створити чотири ембріони, один із яких імплантували в матку жінки, решту трьох кріоконсервували.

Декілька десятиліть жінка зберігала ембріони, це коштувало їй $1 тис. на рік. Пізніше вона вирішила передати ембріони іншим сім'ям. Нині Арчерд понад 60 років. Більшість клінік у США відмовлялися працювати з її біоматеріалом, оскільки його заморозили застарілими методами, зазначає портал.

MIT Technology Review називає хлопчика, що народився, «найстарішою дитиною». Його батько та мати – Ліндсі та Тім Пірс – намагалися завести дітей сім років, після чого записалися на програму усиновлення ембріонів Open Hearts.

Лінда Арчерд зазначила, що поки не планує зустрічатися з малюком, але його народження вона назвала «мрією, що стала реальністю». Тим часом у пресі вже називають «найстарішою дитиною». Зазначається, що новонароджений також має 30-річну сестру від його біологічних батьків.

«Усиновлення» ембріона є способом збереження клітин, при якому донор та «прийомні» батьки можуть вирішити, кому передати ембріон або від кого його буде передано. Найчастіше таку можливість надають спеціальні християнські агенції, які вірять, що ембріон у моральному плані дорівнює народженій дитині.

Нагадаємо, народилась перша у світі дитина, народжена внаслідок запліднення, виконаного апаратом. Біотехнологічна компанія побудувала робочу станцію, яка проводить усі 23 етапи стандартної процедури у повністю автоматичному режимі. Такий підхід знижує ризик людської помилки у подібних процедурах.

До слова, Японія першою у світі створюватиме людські ембріони зі стовбурових клітин. Експерти дали зелене світло використанню індукованих плюрипотентних стовбурових клітин (iPS), які одержують із клітин шкіри людини шляхом генетичного програмування. З цих клітин вчені зможуть створювати людські сперматозоїди та яйцеклітини, а потім поєднувати їх для формування життєздатних ембріонів.

 

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Теги: дитина донор батьки жінка США

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