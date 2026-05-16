Трамп заявив про знищення другого командира ІДІЛ Абу-Білала аль-Мінукі

Максим Бурич
Максим Бурич
Трамп заявив, що Абу-Білал аль-Мінукі, другий за ланкою командувач ІДІЛ у світі, був убитий в результаті операції
фото: Reuters
У своєму дописі Трамп не розкрив точне місце проведення операції

Президент США Дональд Трамп оголосив про успішне проведення спільної військової операції Сполучених Штатів та Нігерії, у результаті якої було ліквідовано Абу-Білала аль-Мінукі — другого за впливом лідера терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) у світі. Операція відбулася на африканському континенті та стала серйозним ударом по глобальній мережі ісламістів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Про ліквідацію топтерориста Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social. За його словами, місія була ретельно спланована та «бездоганно виконана» за його безпосереднім наказом.

«Сьогодні ввечері, за моїм наказом, хоробрі американські війська та Збройні сили Нігерії бездоганно виконали ретельно сплановану та дуже складну місію з усунення найактивнішого терориста у світі з поля бою. Абу-Білал аль-Мінукі, другий за ланкою командування ІДІЛ у світі, думав, що зможе сховатися в Африці, але він і гадки не мав, що у нас є джерела, які тримали нас в курсі того, що він робить», – наголосив Трамп.

Точне місце та деталі ліквідації наразі не розголошуються з міркувань безпеки військових джерел.

Абу-Білал аль-Мінукі (громадянин Нігерії) тривалий час вважався ключовою фігурою в координації дій ІДІЛ у Сахелі та басейні озера Чад. Він керував розширенням впливу бойовиків та фінансовими потоками регіональних осередків. У 2023 році адміністрація Байдена офіційно внесла його до списку «спеціально визначених глобальних терористів», наклавши жорсткі санкції.

Трамп, який раніше критикував офіційну Абуджу за недостатній захист християнського населення від радикальних ісламістів на північному заході Нігерії, цього разу висловив глибоку вдячність нігерійському уряду за ефективне партнерство.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повернувся з Китаю і відкинув останню пропозицію Тегерана щодо мирного врегулювання конфлікту. Американські та ізраїльські посадовці вже готують сценарії відновлення ударів по Ірану. 

За даними видання, Трамп відхилив іранський варіант врегулювання ще на борту Air Force One після повернення з Китаю.

«Я подивився на це, і якщо мені не подобається перше речення – я просто це викидаю», – сказав президент США.

Американські та ізраїльські посадовці розглядають кілька варіантів дій на той випадок, якщо переговори остаточно зірвуться. Серед них – масштабні авіабомбардування іранських військових об'єктів і спецоперації проти підземної ядерної інфраструктури. Найризикованіший варіант передбачає залучення сил спеціальних операцій для захоплення або знищення запасів збагаченого урану на об'єкті в Ісфагані. Американські військові визнають, що такий план несе значний ризик втрат. 

Трамп заявив про знищення другого командира ІДІЛ Абу-Білала аль-Мінукі
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

