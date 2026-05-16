Трамп заявив про знищення другого командира ІДІЛ Абу-Білала аль-Мінукі

Трамп заявив, що Абу-Білал аль-Мінукі, другий за ланкою командувач ІДІЛ у світі, був убитий в результаті операції

Президент США Дональд Трамп оголосив про успішне проведення спільної військової операції Сполучених Штатів та Нігерії, у результаті якої було ліквідовано Абу-Білала аль-Мінукі — другого за впливом лідера терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) у світі. Операція відбулася на африканському континенті та стала серйозним ударом по глобальній мережі ісламістів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Про ліквідацію топтерориста Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social. За його словами, місія була ретельно спланована та «бездоганно виконана» за його безпосереднім наказом.

«Сьогодні ввечері, за моїм наказом, хоробрі американські війська та Збройні сили Нігерії бездоганно виконали ретельно сплановану та дуже складну місію з усунення найактивнішого терориста у світі з поля бою. Абу-Білал аль-Мінукі, другий за ланкою командування ІДІЛ у світі, думав, що зможе сховатися в Африці, але він і гадки не мав, що у нас є джерела, які тримали нас в курсі того, що він робить», – наголосив Трамп.

Точне місце та деталі ліквідації наразі не розголошуються з міркувань безпеки військових джерел.

Абу-Білал аль-Мінукі (громадянин Нігерії) тривалий час вважався ключовою фігурою в координації дій ІДІЛ у Сахелі та басейні озера Чад. Він керував розширенням впливу бойовиків та фінансовими потоками регіональних осередків. У 2023 році адміністрація Байдена офіційно внесла його до списку «спеціально визначених глобальних терористів», наклавши жорсткі санкції.

Трамп, який раніше критикував офіційну Абуджу за недостатній захист християнського населення від радикальних ісламістів на північному заході Нігерії, цього разу висловив глибоку вдячність нігерійському уряду за ефективне партнерство.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повернувся з Китаю і відкинув останню пропозицію Тегерана щодо мирного врегулювання конфлікту. Американські та ізраїльські посадовці вже готують сценарії відновлення ударів по Ірану.

За даними видання, Трамп відхилив іранський варіант врегулювання ще на борту Air Force One після повернення з Китаю.

«Я подивився на це, і якщо мені не подобається перше речення – я просто це викидаю», – сказав президент США.

Американські та ізраїльські посадовці розглядають кілька варіантів дій на той випадок, якщо переговори остаточно зірвуться. Серед них – масштабні авіабомбардування іранських військових об'єктів і спецоперації проти підземної ядерної інфраструктури. Найризикованіший варіант передбачає залучення сил спеціальних операцій для захоплення або знищення запасів збагаченого урану на об'єкті в Ісфагані. Американські військові визнають, що такий план несе значний ризик втрат.