Ціна на нафту падає після заяви Трампа про допомогу суднам в Ормузькій протоці

Ринок залишається «напруженим» через геополітичну невизначеність

Ціни на нафту продемонстрували зниження на початку торгів у понеділок, 4 травня. Ринок відреагував на заяву президента Дональда Трампа про початок активної фази допомоги суднам, що опинилися заблокованими у стратегічно важливій Ормузькій протоці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Інвестори сприйняли анонс операції США як сигнал до можливого відновлення постачань. Це спричинило помірне падіння котирувань після стрімкого піке минулої п'ятниці:

Brent: ф’ючерси впали на 0,1% – до $108,11 за барель.

WTI: американська нафта втратила 0,4%, закріпившись на позначці $101,50 за барель.

Попри ранкове зниження, аналітики Phillip Nova зазначають, що ринок залишається «напруженим» через геополітичну невизначеність. Допоки прохід через протоку не стане стабільним і безпечним, ризики нового стрибка цін залишаються надзвичайно високими.

Основним чинником, що не дозволяє цінам впасти нижче психологічної позначки у $100, є відсутність мирної угоди між Вашингтоном та Тегераном. У неділю Дональд Трамп пообіцяв «безпечно вивести судна», проте реального розв’язання конфлікту наразі немає. Судноплавство ключовим водним шляхом, через який проходить значна частка світового експорту нафти, залишається суттєво обмеженим.

Протягом вихідних тривали напружені непрямі переговори, під час яких сторони обмінювалися пропозиціями. Позиції учасників конфлікту наразі кардинально розходяться.

Поки Іран наполягає на пріоритетності економічної деблокади, США розпочинають силовий супровід танкерів (проєкт «Свобода»), що тримає світові ринки в стані високої волатильності.

Нагадаємо, Центральне командування ЗС США (Centcom) офіційно оголосило про старт операції «Свобода», метою якої є розблокування Ормузької протоки та відновлення безпечного судноплавства. Масштабне розгортання сил розпочинається в понеділок, 4 травня, за безпосереднім дорученням президента США Дональда Трампа.