Фінляндія проведе масштабні військові навчання біля кордону з РФ

glavcom.ua
Вікторія Літвінова
До фінських підрозділів долучаться союзники по НАТО
До маневрів залучено близько трьох тисяч військових, у тому числі підрозділи Німеччини та США

Військово-морські сили Фінляндії з 18 до 29 травня проводять головні весняні навчання Narrow Waters 26-1 у Фінській затоці та прибережних районах Південної Фінляндії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт ВМС Фінляндії

Маневри охоплюють Фінську затоку, Архіпелагове море та прибережні райони Південної Фінляндії. Загалом у навчаннях братимуть участь близько трьох тисяч осіб: призовники, резервісти та кадровий склад ВМС. Військові відпрацьовуватимуть спільні морські операції в умовах Північної Балтики.

До фінських підрозділів долучаться союзники по НАТО. Берегова єгерська рота ВМС Німеччини налічує близько ста військових, ще близько тридцяти морських піхотинців США долучаться до них. Крім того, у навчаннях візьмуть участь підрозділи Прикордонної охорони, командування логістики Збройних сил, вертолітний полк Утті та авіація, яка виконуватиме польоти над узбережжям і Балтійським морем. 

Бойові стрільби та відпрацювання взаємодії

Навчання включають бойові стрільби на полігонах Мякілуото та Кіркомаа/Ранккі, а також пересування військової техніки між Кіркконуммі та Коткою. Під час маневрів активно використовуватимуть безпілотні морські та повітряні системи. Окремим блоком відпрацьовуватиметься взаємодія між морськими та береговими підрозділами.

Навчання відбуваються на тлі активізації військової співпраці Фінляндії з союзниками після вступу країни до НАТО у 2023 році. У квітні у Фінляндії стартували навчання Mighty Arrow 26 за участю майже 2,8 тисячі військових та сотень одиниць техніки, включно з підрозділами з Естонії та Литви. У листопаді 2025 року у тих самих регіонах відбулися масштабні навчання «Морозні вітри 2025» за участю двадцяти бойових кораблів і суден із десяти країн. 

Нагадаємо, у листопаді 2024 року у Фінляндії стартували найбільші в історії артилерійські навчання НАТО в Європі Lightning Strike 2024, до яких долучилися близько 3,6 тисячі військових. До слова, у листопаді 2025 року Фінляндія проводила навчання Northern Strike 225 за 100 км від кордону з Росією – за участю 2,2 тисячі військових та польського підрозділу важких РСЗВ. 

NYT: В Ірані різко зросла кількість страт після перемир'я
NYT: В Ірані різко зросла кількість страт після перемир'я
Грузія готова до нормалізації відносин з Україною
Сибіга: Спецтрибунал щодо агресії РФ засідатиме в Гаазі
Путін підписав указ про видачу паспортів РФ жителям Придністров'я
