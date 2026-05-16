Головна Світ Політика
search button user button menu button

Telegraph: Стармер розглядає передачу прем'єрського крісла меру Манчестера

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Telegraph: Стармер розглядає передачу прем'єрського крісла меру Манчестера
Криза загострилася після місцевих виборів 1 травня, на яких партія втратила понад тисячу мандатів
Фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Британський прем'єр вивчає «всі варіанти» на тлі кризи в Лейбористській партії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер нібито розглядає можливість добровільно залишити посаду – на користь мера Великого Манчестера Енді Бернема. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Daily Telegraph

Зміна лідера «за планом»

За даними видання, у Лейбористській партії посилилися внутрішні дискусії щодо майбутнього Стармера після серії політичних невдач і падіння партійних рейтингів. Джерела газети стверджують, що глава уряду «розглядає всі варіанти», хоча публічно продовжує заявляти про намір утримати посаду.

Водночас, за словами співрозмовників видання, Стармер не планує піти щонайменше до завершення довиборів в окрузі Мейкерфілд. Саме там може балотуватися мер Великого Манчестера Енді Бернем – дедалі популярніший серед лейбористів кандидат на роль наступника чинного прем'єра. Reuters повідомляє, що партія вже дозволила Бернему претендувати на парламентський мандат, що дає йому змогу офіційно розпочати боротьбу за лідерство.

Криза загострилася після місцевих виборів 1 травня, на яких партія втратила понад тисячу мандатів. Тоді правопопулістська Reform UK Найджела Фараджа здобула переконливу перемогу по всій Англії. За підрахунками Bloomberg, понад 81 лейборист вже публічно висловився за відставку прем'єра. Якщо вони консолідуються навколо одного кандидата, у партії може запрацювати процедура зміни лідера.

Financial Times пише, що всередині партії побоюються обох сценаріїв з Бернемом: його поразка на довиборах залишить їх без головного претендента, а перемога – пришвидшить боротьбу за прем'єрське крісло. 

Що відомо про Енді Бернема

Енді Бернем очолює адміністрацію Великого Манчестера з 2017 року. До цього він багато років був депутатом парламенту та обіймав урядові посади за лейбористів. Двічі брав участь у перегонах за лідерство партії. У британських медіа його регулярно називають одним із найпопулярніших лейбористських політиків; серед прихильників партії усе частіше звучить теза «Andy or bust» – ставка саме на Бернема як на людину, здатну втримати владу лейбористів на наступних загальних виборах.

Серед інших претендентів на посаду прем'єра британські аналітики називають міністра охорони здоров'я Веса Стрітінга та колишню заступницю прем'єра Анджелу Рейнер.

Нагадаємо, Стармер відмовився йти у відставку під час засідання кабінету міністрів у вівторок, визнавши відповідальність за слабкі результати на місцевих виборах, але наголосивши, що офіційний процес зміни лідера не запущено. Bloomberg раніше повідомляв, що ймовірність відставки Стармера до кінця 2026 року букмекери оцінюють у 70%. 

Читайте також:

Теги: Кір Стармер Велика Британія відставка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стармер і Макрон проведуть зустріч світових лідерів щодо Ормузької протоки
Стармер і Макрон проведуть зустріч світових лідерів щодо Ормузької протоки
17 квiтня, 00:58
Ормузька протока є одним із ключових маршрутів постачання нафти і газу у світі
Британія і Франція готують коаліцію для відкриття Ормузької протоки – CNN
22 квiтня, 02:24
Етель Катерхем незабаром виповниться 117 років
Найстаріша жінка світу назвала секрет довголіття: що відомо про 116-річну рекордсменку
22 квiтня, 21:30
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про намір Лондона на саміті Європейської політичної спільноти у Єревані
Британія приєднається до кредиту ЄС на 90 млрд євро для України
4 травня, 15:39
Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан залишив будівлю парламенту після того, як 281 депутат проголосував за недовіру його Кабмін
Румунія відправила у відставку проєвропейський уряд
5 травня, 16:37
Політична криза у Великій Британії загострилася
Стармер відмовився йти у відставку з посади прем’єра
12 травня, 13:04
Унаслідок обстрілу столиці загинуло щонайменше девʼятеро людей
Британія прискорить постачання ППО Україні після масованої російської атаки
14 травня, 19:26
Термінали Starlink допомагають забезпечити високошвидкісний доступ до Інтернету на передовій України
Британія показала масштаби витрат на супутниковий зв’язок для України
11 травня, 08:51
Британія пообіцяла жорсткі дії проти тіньового флоту РФ
Погрози Лондона не спрацювали. Тіньовий флот РФ пройшов британські води
12 травня, 08:42

Політика

Президент Естонії: Путіну не можна давати жодного рятівного кола
Президент Естонії: Путіну не можна давати жодного рятівного кола
Дрони атакували хімзавод РФ, що виробляє сировину для вибухівки
Дрони атакували хімзавод РФ, що виробляє сировину для вибухівки
Telegraph: Стармер розглядає передачу прем'єрського крісла меру Манчестера
Telegraph: Стармер розглядає передачу прем'єрського крісла меру Манчестера
Фінляндія проведе масштабні військові навчання біля кордону з РФ
Фінляндія проведе масштабні військові навчання біля кордону з РФ
NYT: В Ірані різко зросла кількість страт після перемир'я
NYT: В Ірані різко зросла кількість страт після перемир'я
Грузія готова до нормалізації відносин з Україною
Грузія готова до нормалізації відносин з Україною

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
Вчора, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Вчора, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
14 травня, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
14 травня, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
14 травня, 01:29

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua