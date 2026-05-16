Telegraph: Стармер розглядає передачу прем'єрського крісла меру Манчестера

Британський прем'єр вивчає «всі варіанти» на тлі кризи в Лейбористській партії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер нібито розглядає можливість добровільно залишити посаду – на користь мера Великого Манчестера Енді Бернема. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Daily Telegraph.

Зміна лідера «за планом»

За даними видання, у Лейбористській партії посилилися внутрішні дискусії щодо майбутнього Стармера після серії політичних невдач і падіння партійних рейтингів. Джерела газети стверджують, що глава уряду «розглядає всі варіанти», хоча публічно продовжує заявляти про намір утримати посаду.

Водночас, за словами співрозмовників видання, Стармер не планує піти щонайменше до завершення довиборів в окрузі Мейкерфілд. Саме там може балотуватися мер Великого Манчестера Енді Бернем – дедалі популярніший серед лейбористів кандидат на роль наступника чинного прем'єра. Reuters повідомляє, що партія вже дозволила Бернему претендувати на парламентський мандат, що дає йому змогу офіційно розпочати боротьбу за лідерство.

Криза загострилася після місцевих виборів 1 травня, на яких партія втратила понад тисячу мандатів. Тоді правопопулістська Reform UK Найджела Фараджа здобула переконливу перемогу по всій Англії. За підрахунками Bloomberg, понад 81 лейборист вже публічно висловився за відставку прем'єра. Якщо вони консолідуються навколо одного кандидата, у партії може запрацювати процедура зміни лідера.

Financial Times пише, що всередині партії побоюються обох сценаріїв з Бернемом: його поразка на довиборах залишить їх без головного претендента, а перемога – пришвидшить боротьбу за прем'єрське крісло.

Що відомо про Енді Бернема

Енді Бернем очолює адміністрацію Великого Манчестера з 2017 року. До цього він багато років був депутатом парламенту та обіймав урядові посади за лейбористів. Двічі брав участь у перегонах за лідерство партії. У британських медіа його регулярно називають одним із найпопулярніших лейбористських політиків; серед прихильників партії усе частіше звучить теза «Andy or bust» – ставка саме на Бернема як на людину, здатну втримати владу лейбористів на наступних загальних виборах.

Серед інших претендентів на посаду прем'єра британські аналітики називають міністра охорони здоров'я Веса Стрітінга та колишню заступницю прем'єра Анджелу Рейнер.

Нагадаємо, Стармер відмовився йти у відставку під час засідання кабінету міністрів у вівторок, визнавши відповідальність за слабкі результати на місцевих виборах, але наголосивши, що офіційний процес зміни лідера не запущено. Bloomberg раніше повідомляв, що ймовірність відставки Стармера до кінця 2026 року букмекери оцінюють у 70%.