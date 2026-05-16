Президент Естонії: Путіну не можна давати жодного рятівного кола

Фото: Посольство Естонії в Україні
Алар Каріс: Росію не можна повертати до міжнародного спорту й фестивалів

Послаблювати тиск на Росію та надсилати Кремлю навіть символічні сигнали про можливе потепління відносин – неприпустимо. Таку позицію президент Естонії Алар Каріс висловив на конференції Леннарта Мері у Таллінні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

Жодних поступок – навіть символічних

Каріс наголосив, що Росія не повинна отримати жодних поступок – включно з допуском до міжнародних спортивних змагань і культурних заходів.

«Володимиру Путіну не можна давати жодного рятівного кола або променя надії на те, що агресія зрештою окупиться», – заявив він.

На його переконання, безпека Європи тримається не лише на деклараціях, а й на готовності вкладати гроші у власну оборону. Каріс підтримав підвищення оборонних витрат до 5% ВВП і закликав спрямувати кошти на:

  • системи протиповітряної оборони;
  • далекобійну зброю;
  • виробництво боєприпасів;
  • розвідку;
  • безпілотники;
  • розвиток оборонної промисловості.

Членство України в ЄС і єдність із США

Каріс також закликав Євросоюз прискорити переговори про вступ України та інших країн-кандидатів. На його думку, українська армія – одна з найдосвідченіших у Європі, тому членство України зміцнило б як ЄС, так і НАТО.

Окремо естонський президент підкреслив важливість трансатлантичної єдності. Сильна Європа, за його словами, не суперечить партнерству зі США –  навпаки, робить Альянс стійкішим перед сучасними загрозами.

«Європа має сміливість. Потрібно дозволити їй проявитися», – підсумував Каріс.

Нагадаємо, за два дні до виступу Каріса Естонія вже закликала посилити тиск на Росію після масованого удару по Україні – і заявила, що Кремль не відмовився від своїх цілей.

До слова, розвідка Естонії попередила, що Росія може відновити боєздатність і знову бути готовою до великої війни вже в найближчі роки.

