CNN: Топ-адвокати США розпочали боротьбу за право захищати Мадуро

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
CNN: Топ-адвокати США розпочали боротьбу за право захищати Мадуро
Плакат, на якому пропонують до $50 млн за інформацію, що призведе до арешту Мадуро, у Лімі, Перу, 3 січня 2026 року
фото: Reuters/Sebastian Castaneda

Для багатьох юристів бути учасником суду над Мадуро – це насамперед шанс увійти в історію права

Процес над Ніколасом Мадуро у федеральному суді Мангеттена обіцяє стати однією з найгучніших юридичних подій десятиліття. Як повідомляє юридичний аналітик CNN Елі Хоніг, провідні американські адвокати з кримінальних справ уже змагаються за можливість представляти інтереси захопленого венесуельського лідера, передає «Главком».

За словами експерта, справа Мадуро є надзвичайно привабливою для еліти американської адвокатури, оскільки є унікальною для світової практики, а «зіркові» захисники завжди прагнуть брати участь у процесах такого масштабу.

Як зазначив Хоніг, Мадуро є дуже заможною людиною, здатною профінансувати роботу найдорожчої команди юристів. Адвокати бачать у цьому процесі можливість висунути нові конституційні та міжнародно-правові аргументи, бо затримання чинного глави держави за таких обставин – подія, яку світ ще не бачив.

Очікується, що лінія захисту зосередиться на питаннях імунітету глави держави та законності самого затримання. Проте, як зазначають аналітики, для багатьох юристів цей суд – це насамперед шанс увійти в історію права.

Нагадаємо, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила зі зверненням на державному телебаченні, у якому підтвердила статус Ніколаса Мадуро як єдиного законного президента країни. Це стало відповіддю на заяви Дональда Трампа про нібито складання нею присяги після захоплення Мадуро під час військової операції. 

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

До слова, захоплений президент Венесуели Ніколас Мадуро разом із дружиною Сілією Флорес прибув на авіабазу Національної гвардії Стюарт у Нью-Йорку. 

Мадуро пред'являть звинувачення у незаконному обігу зброї та наркотиків. Міністерство юстиції США вже оприлюднило новий обвинувальний акт, фігурантами якого, окрім самого Мадуро, є його дружина та син.

