В Ірані не вщухають протести: силовики вбивають людей, а інтернету немає більше 48 годин

Пожежа, яка виникла під час протестів в Ірані

Очевидці жорстоких придушень протестів розповідають, що морги лікарень переповнені, а тіла вбитих лежать просто на підлозі

Масові протести в Ірані, спровоковані стрімкою інфляцією, продовжуються. За даними правозахисного агентства HRANA, лише за останні два тижні загинуло щонайменше 65 осіб, а кількість заарештованих перевищила 2300 осіб. Реальну кількість жертв наразі неможливо встановити через повну інформаційну блокаду та відключення інтернету по всій країні. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Свідки повідомляють про жахливі методи придушення протестів. Силовики застосовують військову вогнепальну зброю проти мирного населення. Очевидці повідомляють про загибель дітей та переповнені морги лікарень, де тіла вбитих лежать просто на підлозі.

Організація NetBlocks підтвердила відсутність інтернету понад 48 годин. Втім, мешканці Тегерана зазначають, що це лише стимулює людей виходити на вулиці через неможливість отримати інформацію онлайн.

Генеральний прокурор Ірану офіційно заявив, що учасників заворушень судитимуть «без жодної поблажливості», а поліція закликає батьків посилити контроль за підлітками.

Міжнародна реакція стає дедалі жорсткішою. У Лондоні активісти штурмували посольство Ірану, замінивши державний прапор на дореволюційний символ. Водночас Вашингтон вкотре підтвердив свою позицію: Держсекретар Марко Рубіо висловив підтримку іранському народу, а президент Дональд Трамп попередив Тегеран про готовність завдати удару у разі продовження масових убивств протестувальників.

Як відомо, на тлі жорстких дій Тегерана президент США Дональд Трамп заявив про готовність Вашингтона втрутитися. У соцмережах він зазначив, що іранський народ як ніколи близький до свободи, і пообіцяв підтримку. За даними американських посадовців, в адміністрації вже відбулися попередні обговорення можливих військових заходів, включаючи авіаудари по іранських об’єктах, якщо криваве придушення протестів не припиниться. Хоча наразі ознак негайної атаки немає, ці розмови підкреслюють серйозність намірів Білого дому.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати «підтримують хоробрий народ Ірану».

Також Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту розглянути можливість посилення тиску на іранський режим за насильство проти власного народу та підтримку війни Росії проти України.