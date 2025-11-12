Головна Світ Політика
Міграційні плани ЄС: які країни отримають допомогу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Міграційні плани ЄС: які країни отримають допомогу
Комісія ЄС визначила країни, що отримають допомогу із Фонду солідарності
фото: internationalinvestment.biz

Річний звіт ЄС засвідчив, що нелегальні перетини кордону скоротилися на 35%, але тиск від мігрантів залишається

Чотири держави-члени Європейського Союзу повинні отримати допомогу в перерозподілі прохачів притулку, щоб полегшити тиск нелегальної міграції на них. Про це повідомила Європейська комісія, пише «Главком».

Європейська Комісія робить наступний крок у реалізації Пакту про міграцію та притулок, запустивши перший Річний цикл управління міграцією. 

Річний цикл забезпечує комплексний огляд ситуації з притулком та міграцією в ЄС, визначає міграційні ситуації, з якими стикаються держави-члени, та пропонує Фонд солідарності (Annual Solidarity Pool), який має ухвалити Рада ЄС. Запуск Річного циклу є ключовою віхою для забезпечення ефективного впровадження Пакту з червня 2026 року. 

Звіт показує поліпшення міграційної ситуації протягом періоду за липень 2024 – червень 2025 року, при цьому незаконні перетини кордону скоротилися на 35%, зокрема завдяки посиленій співпраці з країнами-партнерами. Водночас залишаються такі виклики: тривалий тиск від нерегулярних прибуттів та несанкціонованих переміщень всередині ЄС, прийом біженців з України, використання міграції як зброї Росії та Білорусі на зовнішніх кордонах.

На основі даних звіту Єврокомісія визначає, що держави-члени стикаються з різними міграційними ситуаціями та тиском.

1. Країни під міграційним тиском (матимуть право на доступ до Фонду солідарності):

  • Греція та Кіпр – через непропорційний рівень прибуттів протягом останнього року.
  • Іспанія та Італія – через непропорційну кількість прибуттів після пошуково-рятувальних операцій на морі.

Ці чотири держави отримають доступ до Фонду солідарності – інструменту солідарності ЄС для держав-членів, які зазнають міграційного тиску, коли Пакт набере чинності в середині 2026 року.

Це дозволить державам домогтись або переселення частини шукачів притулку в інші країни ЄС, або додаткової фінансової підтримки в розмірі 20 тис. євро на шукача притулку.

2. Країни, що перебувають під ризиком міграційного тиску (матимуть пріоритетний доступ до Інструментарію підтримки міграції ЄС):

  • Бельгія,
  • Болгарія,
  • Німеччина,
  • Естонія,
  • Ірландія,
  • Франція,
  • Хорватія,
  • Латвія,
  • Литва,
  • Нідерланди,
  • Польща 
  • Фінляндія.

Ризик виникає через високу кількість прибуттів, напруження в системах прийому або загрозу використання міграції як зброї.

3. Країни із важкою міграційною ситуацією (матимуть можливість просити Раду про відрахування зі своїх внесків до Фонду солідарності):

  • Болгарія,
  • Чехія,
  • Естонія,
  • Хорватія,
  • Австрія,
  • Польща.

Тепер Рада ЄС має ухвалити пропозицію Комісії, погодивши розмір Фонду солідарності та внесок кожної держави-члена. Внески можуть бути у формі солідарності людей (переселення), фінансової підтримки або альтернативних заходів.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає ідею придбання великих складських приміщень, які типово проектуються для таких компаній, як Amazon, з метою їх переобладнання на центри утримання іммігрантів перед депортацією. Як повідомили NBC чиновники Міністерства внутрішньої безпеки (DHS) та Білого дому, це дозволить уряду значно розширити можливості для розміщення нелегалів.

Теги: зброя Єврокомісія Європа мігранти трудові мігранти притулок еміграція

