Politico: Трамп хоче завершення війни в Україні, незалежно від фінального змісту мирної угоди

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Politico: Трамп хоче завершення війни в Україні, незалежно від фінального змісту мирної угоди
Трамп підпише будь-яку угоду, яка зупинить війну та яку сторони зможуть якнайшвидше узгодити
фото: The White house/Facebook

Серед деяких республікаців виросла тривога через те, що така зосередженість Трампа на припиненні війни може призвести до невигідної для України угоди

Головною метою президента Дональда Трампа є завершення війни в Україні, незалежно від фінального змісту мирної угоди. Про це пише Politico, зазначаючи, що поки європейські союзники та Україна обговорювали деталі початкового плану з 28 пунктів (за яким Донбас мав перейти під контроль Росії), представники Білого дому наголошували: Трамп не має «червоних ліній». Для нього важливо лише, щоб сторони погодилися, і бойові дії припинилися, передає «Главком».

Високопосадовець Білого дому на умовах анонімності підтвердив: «Кінцева мета – мир. Це найважливіше, чого можна досягти. Зупинити бойові дії, припинити вбивства. Саме цього він прагне передусім». За словами чиновника, Трамп підпише будь-яку угоду, яка «зупинить війну та яку сторони зможуть якнайшвидше узгодити».

Саме намір Трампа будь-що припинити кровопролиття пояснює, чому зміст плану постійно змінюється, чому президент може протягом доби змінити свою позицію (від ультиматуму до твердження, що пропозиція не є остаточною), а також чому переговори ведуть кілька американських посадовців, включно з держсекретарем Марко Рубіо.

План Трампа, оприлюднений минулого тижня, вимагав від України значних територіальних поступок, а саме: передачі Росії всього Донбасу, Луганська та Криму, а також зобов’язання ніколи не вступати до НАТО.

Явна орієнтація плану на російські вимоги викликала занепокоєння серед деяких республіканців, які вважають, що така зосередженість на припиненні війни може призвести до невигідної для України угоди. Кілька сенаторів, включаючи Мітча Макконнелла, Ліндсі Грема та Майка Раундса, засудили пропозицію.

«Ті, хто вважає, що можна досягти миру шляхом тиску на жертву та умиротворення агресора, просто обманюють самих себе», – написав Макконнелл.

Речниця Білого дому Анна Келлі наголосила, що прагнення Трампа підтримувати діалог полягає не в досягненні конкретного змісту угоди, а лише в припиненні війни та людських втрат.

Після переговорів Марка Рубіо та Стіва Віткоффа з українською стороною, зміст початкової пропозиції скоротили до дев’ятнадцяти пунктів. Проте, чим ближче сторони підходять до угоди, прийнятної для України та Європи, тим похмуріше стають настрої в Москві, що може завадити ключовому прагненню Трампа швидко врегулювати конфлікт.

Водночас, європейська контрпропозиція, висловлена під час телефонної наради «коаліції охочих» (групи країн, які зобов’язалися підтримувати Україну), передбачає можливість вступу України до НАТО та вимагає припинення вогню до початку будь-яких переговорів про території.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди. 

Очільник США каже, що «з нетерпінням» очікує на можливість зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним найближчим часом, але «тільки тоді, коли угода про завершення цієї війни буде фінальною або на завершальній стадії».

До слова, Білий дім запевнив, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію. «Є кілька делікатних, але не непереборних деталей, які необхідно вирішити і які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами», – написала речниця Білого дому Керолайн Левітт.

