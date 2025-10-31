Глава Пентагону заявив, що відновлення ядерних випробувань зменшить ризик конфліктів

Глава Пентагону Піт Гегсет зауважив, що Трамп чітко дав зрозуміти, що США повинні зберігати надійне ядерне стримування

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що відновлення ядерних випробувань зменшить імовірність виникнення ядерного конфлікту. Про це він сказав під час спільної пресконференції з генеральним секретарем Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) Као Кім Хоурном, передає «Главком».

Під час заходу журналісти запитали Гегсета, які саме випробування планує проводити Міністерство війни та коли вони можуть відбутися. У відповідь глава Пентагону пояснив, що відомство співпрацює з Міністерством енергетики США над реалізацією цієї програми.

За його словами, президент Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що країна повинна зберігати надійне ядерне стримування, адже саме ядерна зброя є його основою.

«Розуміння цього і відновлення випробувань – це досить відповідальний крок для досягнення цієї мети. Я переконаний, що це робить ядерний конфлікт менш імовірним», – наголосив Гегсет.

Нагадаємо, 29 жовтня, Дональд Трамп у своїй заяві повідомив, що наказав Міністерству оборони розпочати випробування ядерної зброї «на рівноправній основі» у відповідь на програми інших держав. Президент зазначив, що протягом кількох років Росія й Китай нарощують свої арсенали, і що лише відновлення випробувань дасть упевненість у їхній роботоздатності.

Трамп також зауважив, що за прогнозами за п’ять років китайський ядерний потенціал може зрівнятися з російським, тому, за його словами, США мають «перевіряти» свої системи. У Білому домі підкреслюють, що подальші кроки будуть узгоджені з відповідними відомствами та міжнародними зобов’язаннями.

Як відомо, останнє ядерне випробування Сполучених Штатів було проведено 23 вересня 1992 року на полігоні в Неваді.

До слова, віце-президент США Джей Ді Венс підтвердив позицію влади: періодичні випробування потрібні, щоб упевнитись, що ядерний арсенал справний. Це пролунало після заяви президента Дональда Трампа про негайне відновлення випробувань.

Джей Ді Венс пояснив журналістам у Білому домі, чому адміністрація виступає за відновлення ядерних випробувань: «Звичайно, ми маємо значний арсенал. Росіяни мають значний ядерний арсенал. Китайці мають значний ядерний арсенал. Іноді його потрібно перевіряти, щоб переконатися, що він справний і працює належним чином».