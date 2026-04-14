Білий дім може зменшити запит на війну з Іраном: Сенат чекає рішення

Трамп поки не звертався до Конгресу з проханням схвалити додаткові витрати на війну в Ірані

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун заявив, що запит Білого дому на фінансування війни в Ірані, ймовірно, був скорочений, однак конкретної суми поки не озвучено. Про це пише АР, передає «Главком».

Конгрес досі очікує офіційного звернення адміністрації Дональда Трампа, яке може становити сотні мільярдів доларів.

Раніше Пентагон подав до Білого дому запит приблизно на $200 млрд, але президент поки не звертався до Конгресу з проханням схвалити ці витрати.

Тун наголосив, що майбутнє голосування стане ключовим моментом для республіканців: «Це буде переломний момент».

Він пояснює, що саме Конгрес має повноваження впливати на рішення щодо фінансування війни.

Як повідомлялось, США витратили від $22,3 до $31 млрд на військову операцію проти Ірану за п’ять тижнів.

До слова, у США серед республіканців виникли розбіжності щодо фінансування війни з Іраном, оскільки частина законодавців не готова підтримати нові витрати без чіткого плану Білого дому.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп оприлюднив бюджетний запит на 2027 фінансовий рік, який передбачає радикальну зміну державних пріоритетів. На тлі триваючої війни проти Ірану адміністрація пропонує збільшити військові видатки на $500 млрд, одночасно скоротивши фінансування майже всіх цивільних сфер на 10%.