Трамп повідомив, чи зірвалось перемир'я США та Ірану через останні удари

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп запевнив що припинення вогню не зірване
фото: Reuters

Напередодні США та Іран обмінялися взаємними звинуваченнями у порушенні перемир’я

Президент США Дональд Трамп заявив, що режим припинення вогню між США та Іраном «все ще діє», попри нові удари та загострення ситуації в Ормузькій протоці. Про це він сказав у телефонній розмові з ABC News, пише «Главком».

«Ні, ні, припинення вогню триває. Воно діє», – відповів Трамп на запитання журналістів про те, чи означають останні удари завершення перемир’я.

Варто зазначити, що у ніч на 8 травня США та Іран звинуватили одне одного у порушенні режиму припинення вогню.

CENTCOM заявив, що американські кораблі зазнали атаки з боку Ірану ракетами, дронами та малими бойовими катерами, після чого США завдали ударів у відповідь по іранських військових об’єктах.

У свою чергу Корпус вартових ісламської революції заявив, що Іран провів «масштабну операцію після агресії США» проти іранського танкера поблизу порту Джаск.

Іран попередив про тяжкі наслідки через удари Ізраїлю по Лівану
27 [R]
10 квiтня, 01:56
Пожежники намагаються загасити полум'я на місці авіаудару, який у середу зруйнував багатоквартирний будинок у Бейруті
Reuters: У Пакистані завершилися переговори США та Ірану
AP: Китай заявив про готовність прийняти збагачений уран з Ірану
Іран пообіцяв США відповідь через захоплення судна
