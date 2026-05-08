Трамп повідомив, чи зірвалось перемир'я США та Ірану через останні удари

Напередодні США та Іран обмінялися взаємними звинуваченнями у порушенні перемир’я

Президент США Дональд Трамп заявив, що режим припинення вогню між США та Іраном «все ще діє», попри нові удари та загострення ситуації в Ормузькій протоці. Про це він сказав у телефонній розмові з ABC News, пише «Главком».

«Ні, ні, припинення вогню триває. Воно діє», – відповів Трамп на запитання журналістів про те, чи означають останні удари завершення перемир’я.

Варто зазначити, що у ніч на 8 травня США та Іран звинуватили одне одного у порушенні режиму припинення вогню.

CENTCOM заявив, що американські кораблі зазнали атаки з боку Ірану ракетами, дронами та малими бойовими катерами, після чого США завдали ударів у відповідь по іранських військових об’єктах.

У свою чергу Корпус вартових ісламської революції заявив, що Іран провів «масштабну операцію після агресії США» проти іранського танкера поблизу порту Джаск.