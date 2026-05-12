Трамп заявив, що обговорить із Сі Цзіньпіном питання продажу зброї Тайваню

Аліна Самойленко
Президент США Дональд Трамп та голова Китаю Сі Цзіньпіну під час зустрічі в міжнародному аеропорту Кімхе на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Пусані у 2025 році
фото: Reuters

Також Дональд Трамп ззначив, що обговорить справу ув'язненого магната Джиммі Лая, оскільки він хотів би звільнити його з в'язниці

Президент США Дональд Трамп заявив, що цього тижня під час зустрічі в Пекіні обговорить із головою Китаю Сі Цзіньпіном питання продажу зброї Тайваню та справу ув’язненого медіамагната Джиммі Лая. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Трамп зазначив журналістам у Білому домі, що проведе цю дискусію, хоча президент Сі хотів би, щоб США не підтримували оборону острова. Китай стверджує, що Тайвань належить йому, тоді як Вашингтон дотримується політики «єдиного Китаю», не висловлюючи думки щодо суверенітету острова, але допомагаючи в його обороні згідно із законом. Постачання зброї є давнім джерелом тертя у відносинах, і в грудні Трамп оголосив про пакет озброєнь для острова на суму понад $11 млрд. Помічники президента закликали Тайвань виділити ще більше коштів на власну оборону, а американські чиновники зауважили, що саміт не сигналізує про зміни в політиці США.

Трамп висловив сумнів, що напруженість навколо острова спалахне під час його президентства, заявивши, що має добрі стосунки з Сі Цзіньпіном, який знає про небажання президента США допустити конфлікт.

Також Трамп повідомив, що порушить справу Джиммі Лая, захисника демократії та критика Китаю в Гонконзі, якого в лютому засудили до 20 років ув’язнення за звинуваченнями у змові з іноземними силами та публікації підбурювальних матеріалів. Президент зазначив, що Лай намагався зробити правильну річ, але не досяг успіху і потрапив до в’язниці, тому він хотів би, щоб Лай вийшов на волю. Справа Лая як засновника газети Apple Daily викликала глобальне занепокоєння щодо репресій у Гонконзі. Крім того, Трамп заявив, що порушить справу засновника церкви Сіон пастора Цзінь Мінгрі, заарештованого наприкінці минулого року після введення нових правил релігійним регулятором Китаю, які заборонили несанкціоноване онлайн-проповідництво та іноземну змову.

Як відомо, цього тижня президент США Дональд Трамп прибуде до Китаю з першим за дев'ять років офіційним візитом для проведення дводенних переговорів із президентом Сі Цзіньпіном. Лідери двох найбільших економік світу зустрінуться особисто вперше за останні пів року, намагаючись стабілізувати відносини, суттєво підірвані торговельними розбіжностями та триваючим конфліктом на Близькому Сході. Програма візиту, запланованого на середу, четвер та п'ятницю, охоплює широке коло критичних питань: від ситуації навколо Ірану та Тайваню до контролю над ядерною зброєю та розвитком штучного інтелекту. 

До слова, тривалий конфлікт на Близькому Сході поступово викриває критичні вразливості Сполучених Штатів, надаючи Пекіну можливість детально вивчити військову стратегію свого головного конкурента. 

Поки адміністрація Дональда Трампа намагається вийти з непопулярної війни та відновити контроль над Ормузькою протокою, світові ціни на енергоносії продовжують зростати, а ресурси Пентагону переспрямовуються з Тихоокеанського регіону. Це створює ситуацію, де стримування Китаю де-факто перестає бути головним пріоритетом Вашингтона, що дає лідеру КНР Сі Цзіньпіну додаткові важелі впливу перед запланованою зустріччю з американським президентом.

