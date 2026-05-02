Головна Світ Політика
search button user button menu button

Як закінчити війну з Іраном? Трамп озвучив два варіанти

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

Попри прогрес, Трамп не вірить у швидку угоду з Іраном

Президент США Дональд Трамп після брифінгу Центрального командування США заявив, що розглядає лише два сценарії завершення війни з Іраном – силовий або дипломатичний, пише «Главком».

«Я маю на увазі, чи хочемо ми просто рознести їх дощенту та покінчити з ними назавжди? Чи ми хочемо спробувати укласти угоду? Це варіанти», – сказав він.

Водночас Трамп дав зрозуміти, що не вважає силовий варіант пріоритетним.

«Я б волів ні. З людської точки зору, я б волів ні, але це варіант», – зазначив він.

За словами американського президента, ситуація всередині Ірану залишається нестабільною, що ускладнює переговори.

«В Ірані панують величезні розбіжності, у них великі проблеми з тим, щоб порозумітися один з одним», – заявив Трамп.

Він також додав, що певний прогрес у переговорах все ж є, однак сумнівається у швидкому досягненні результату.

«Вони досягли певних успіхів, але я не впевнений, що вони колись цього досягнуть», – підсумував він.

Раніше Трамп заявив, що не задоволений останньою пропозицією Ірану про припинення війни.

За повідомленням Associated Press, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки направила до Конгресу офіційне повідомлення, у якому зазначається, що США більше не перебувають у стані збройного конфлікту з Іраном. 

Як повідомлялось, Іран передав Пакистану текст нового плану переговорів зі Сполученими Штатами. Тегеран заявляє, що головною метою залишається припинення війни та досягнення стабільного миру. 

Теги: Дональд Трамп переговори Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua