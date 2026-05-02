Як закінчити війну з Іраном? Трамп озвучив два варіанти

Попри прогрес, Трамп не вірить у швидку угоду з Іраном

Президент США Дональд Трамп після брифінгу Центрального командування США заявив, що розглядає лише два сценарії завершення війни з Іраном – силовий або дипломатичний, пише «Главком».

«Я маю на увазі, чи хочемо ми просто рознести їх дощенту та покінчити з ними назавжди? Чи ми хочемо спробувати укласти угоду? Це варіанти», – сказав він.

Водночас Трамп дав зрозуміти, що не вважає силовий варіант пріоритетним.

«Я б волів ні. З людської точки зору, я б волів ні, але це варіант», – зазначив він.

За словами американського президента, ситуація всередині Ірану залишається нестабільною, що ускладнює переговори.

«В Ірані панують величезні розбіжності, у них великі проблеми з тим, щоб порозумітися один з одним», – заявив Трамп.

Він також додав, що певний прогрес у переговорах все ж є, однак сумнівається у швидкому досягненні результату.

«Вони досягли певних успіхів, але я не впевнений, що вони колись цього досягнуть», – підсумував він.

Раніше Трамп заявив, що не задоволений останньою пропозицією Ірану про припинення війни.

За повідомленням Associated Press, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки направила до Конгресу офіційне повідомлення, у якому зазначається, що США більше не перебувають у стані збройного конфлікту з Іраном.

Як повідомлялось, Іран передав Пакистану текст нового плану переговорів зі Сполученими Штатами. Тегеран заявляє, що головною метою залишається припинення війни та досягнення стабільного миру.