Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Операція проти наркотрафіку. США атакували судно в океані

Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
США завдали удару по судну наркоторговців у Тихому океані
скріншот з відео

Військові повідомили про ліквідацію трьох осіб під час удару по маршруту наркотрафіку

Американські військові заявили, що завдали удару по судну наркоторговців у східній частині Тихого океану. Про це повідомдяє «Главком» з посиланням на Південне командування Збройних сил США (SOUTHCOM).

За даними американських військових, операція відбулася 26 квітня. «26 квітня за вказівкою командувача SOUTHCOM генерала Френсіса Л. Донована, Об’єднана оперативна група «Південний спис» завдала смертоносного кінетичного удару по судну, що експлуатується організаціями, які визнані терористичними», – йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що судно рухалося відомими маршрутами наркотрафіку в східній частині Тихого океану та було задіяне в діяльності наркоторговців.

«Під час цієї операції було вбито трьох чоловіків-наркотерористів. Жоден військовослужбовець США не постраждав», – заявили у SOUTHCOM.

Американські військові наголосили, що операція стала частиною ширших зусиль із протидії міжнародним наркокартелям та пов’язаним із ними злочинним мережам у регіоні.

Нагадаємо, на початку серпня 2025 року президент США Дональд Трамп дозволив збройним силам країни застосовувати силу проти наркокартелів Латинської Америки. Раніше президент США зробив гучну заяву, пригрозивши військовими ударами по будь-якій країні, яка, за словами Білого дому, постачає незаконні наркотики до Сполучених Штатів.

Раніше повідомлялося, що американські військові завдали удару по трьох суднах у водах Тихого океану. Вони начебто були причетні до наркоторгівлі.

До слова, лише 29% американців підтримують використання військових сил для вбивства підозрюваних у наркоторгівлі без судового процесу. Більшість, а саме 51%, виступили проти позасудових страт, а 20% респондентів не змогли визначитися з позицією.

Читайте також:

Теги: наркотики США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua