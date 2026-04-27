Операція проти наркотрафіку. США атакували судно в океані

США завдали удару по судну наркоторговців у Тихому океані

Військові повідомили про ліквідацію трьох осіб під час удару по маршруту наркотрафіку

Американські військові заявили, що завдали удару по судну наркоторговців у східній частині Тихого океану. Про це повідомдяє «Главком» з посиланням на Південне командування Збройних сил США (SOUTHCOM).

За даними американських військових, операція відбулася 26 квітня. «26 квітня за вказівкою командувача SOUTHCOM генерала Френсіса Л. Донована, Об’єднана оперативна група «Південний спис» завдала смертоносного кінетичного удару по судну, що експлуатується організаціями, які визнані терористичними», – йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що судно рухалося відомими маршрутами наркотрафіку в східній частині Тихого океану та було задіяне в діяльності наркоторговців.

«Під час цієї операції було вбито трьох чоловіків-наркотерористів. Жоден військовослужбовець США не постраждав», – заявили у SOUTHCOM.

Американські військові наголосили, що операція стала частиною ширших зусиль із протидії міжнародним наркокартелям та пов’язаним із ними злочинним мережам у регіоні.

Нагадаємо, на початку серпня 2025 року президент США Дональд Трамп дозволив збройним силам країни застосовувати силу проти наркокартелів Латинської Америки. Раніше президент США зробив гучну заяву, пригрозивши військовими ударами по будь-якій країні, яка, за словами Білого дому, постачає незаконні наркотики до Сполучених Штатів.

Раніше повідомлялося, що американські військові завдали удару по трьох суднах у водах Тихого океану. Вони начебто були причетні до наркоторгівлі.

До слова, лише 29% американців підтримують використання військових сил для вбивства підозрюваних у наркоторгівлі без судового процесу. Більшість, а саме 51%, виступили проти позасудових страт, а 20% респондентів не змогли визначитися з позицією.